Haller kehui stadionin tunnelmaa, kun maali vihdoin syntyi.

Borussia Dortmundin hyökkääjä Sebastien Haller teki maalin, kun Dortmund ryöpytti Freiburgia maalein 5–1. Maali oli Hallerille ensimmäinen Dortmundin paidassa.

Hallerilta jäi syyskausi kokonaan väliin, sillä hänellä todettiin viime heinäkuussa kivessyöpä.

Kun norsunluurannikkolainen Haller puski toisella puoliajalla maalin, hänen joukkuekaverinsa aloittivat villit tuuletukset.

”Olen odottanut tätä ensimmäisestä päivästä lähtien. Kun tein maalin, tuntui kuin koko stadion olisi ollut tulessa”, Haller kertoi Skylle uutistoimisto AFP:n mukaan.

”Olen onnellinen, mutta matka on vielä pitkä. Jatkamme matkaamme ja toivon lisää maaleja.”

Dortmund hankki Hallerin viime kesänä korvaamaan Manchester Cityyn siirtynyttä Erling Braut Haalandia.

Dortmundin urakkaa ottelussa helpotti Freiburgin Kiliann Sildillian toinen keltainen kortti eli ulosajo toisen puoliajan alkuhetkillä.

Dortmund on Bundesliigassa kolmantena, mutta eroa kärkijoukkue Union Berliniin on vain kaksi pistettä. Tasapisteissä Dortmundin kanssa kakkosena olevalla Bayern Münchenillä on yksi ottelu vähemmän pelattuna. Bayern kohtaa sunnuntaina Wolfsburgin.