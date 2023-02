Uuden sukupolven tähtipelinrakentaja Patrick Mahomes saa Super Bowlissa vastaansa Philadelphia Eaglesin kivikovan puolustuksen linjan ja aggressiivisen tukimiesten joukon.

Tukimiesosaston päällikkö on 28-vuotias taklauskone Haason Reddick, Arizona Cardinalsin vuoden 2017 ykkösvaraus, joka pelaa sunnuntaina entisellä kotikentällään.

”Kannattaa seurata varsinkin Reddickiä, joka on tehnyt tällä kaudella todella paljon säkkejä eli taklannut pelinrakentajaa aloituslinjan alapuolella”, Riikka Pietikäinen vinkkaa.

Pietikäinen pelaa ”linebäkkerinä” sekä maajoukkueessa että Vaahteraliigan Oulu Northern Lightsissa, joten hänen katseensa nauliintuu puolustuksiin ja etenkin oman pelipaikkansa pelaajiin.

Reddick säkitti runkosarjassa vastustajan pelinrakentajan peräti 16 kertaa. San Francisco 49ersiä vastaan pelatussa konferenssifinaalissa tilastoihin merkittiin kaksi säkitystä.

Lisäksi hän iski oikea-aikaisesti Brock Purdyn käteen yhdessä ottelun avainpeleistä. Purdy rähmäsi pallon ja loukkasi heittokättään. Sen jälkeen Reddickin kovuutta maistoi Josh Johnson.

”Eaglesilla myös Kyzir White ja T.J. Edwards ovat ulottuvia pelaajia. He osallistuvat tosi hyvin heittopuolustukseen, eivätkä pelkästään juoksupuolustukseen, mikä ehkä on linebackerin pääasiallisena vastuuna”, Eaglesin voittoon uskova Pietikäinen sanoo.

”On iso etu, jos pystyy isommissa peleissä auttamaan heittopuolustusta varsinkin Chiefsin heittohyökkäystä vastaan.”

Philadelphia Eaglesin tukimies Haason Reddick (oik.) säkitti konferenssifinaalissa San Francisco 49ersin pelinrakentajan Josh Johnsonin.

Kansas Cityn hyökkäystä johtava Mahomes, 27, on Eaglesin puolustukselle sekä heitto- että juoksu-uhka. Hän osoitti Cincinnati Bengalsia vastaan tehokkuuttaan nilkkavammasta huolimatta.

”Hän löytää yleensä pelaajan, jolle heittää, jos on vähänkään tilaa ja aikaa. Mahomesin tilannetaju on hyvä, ja oman jalan liikettä löytyy sen verran, että hän pystyy välttelemään taklauksia linjan takana”, Pietikäinen sanoo.

”Jos Eaglesin puolustus saa pidettyä Mahomesin aisoissa, pitää miettiä sitä, miten juoksupeli lähtee rullaamaan. Chiefs on enemmän heittohyökännyt ja Eagles ehkä vähän enemmän juoksuhyökännyt ainakin näissä konferenssifinaalipeleissä.”

Chiefsin juoksupuolustusta odottaa sunnuntaina erityinen uhka. Eaglesin Jalen Hurts, 24, juoksi runkosarjassa enemmän touchdowneja (15) kuin yksikään pelinrakentaja aiemmin yhdellä kaudella.

”Hurtsille on laitettu juoksupelejä, milloin hänen on tarkoitus juosta pallon kanssa. Hän ottaa kontaktia puolustajaan hakiessaan niitä viimeisiä jaardeja”, Pietikäinen kertoo.

”Juokseva QB [pelinrakentaja] on yksi ylimääräinen hyökkääjä, mitä puolustuksen pitää vartioida. Se tuo haasteita varsinkin linebacker-kerrokseen.”

Chiefsin puolustuksesta Pietikäinen vinkkaa seurattavaksi sisemmän linjamiehen Chris Jonesin.

”Jones on pelannut hyvin hyökkäyksen linjan tuplablokkejakin vastaan ja tehnyt isoja pelejä aloituslinjan takana. Willie Gay puolestaan sai konferenssifinaalissa olkapäävamman, mikä voi vaikuttaa tukimiesten peluutukseen”, hän lisää.

Kansas City Chiefsin sisempi linjamies Chris Jones (95) jyräsi konferenssifinaalissa Cincinnati Bengalsin pelinrakentajan Joe Burrow’n yli.

Super Bowlissa nähdään kaksi todella hyvällä hyökkäyksellä varustettua ryhmää. Amerikkalaista jalkapalloa vähemmän seuranneet katsovat yleensä enemmän hyökkäyksen toimintaa, mikä on vain toinen puoli lajista. Miten vasta-alkaja pääsee jyvälle puolustuksen ja etenkin tukimiesten pelistä?

”Sitä, kuinka nopeasti he lukevat peliä ja reagoivat liikkeellä pelin suuntaan sekä taklaustarkkuutta”, Pietikäinen vastaa.

”Hyvät linebackerit löytävät pallonkantajan nopeasti, eivätkä anna heidän juosta itsensä ohi tai yli taklaustilanteissa.”

Pietikäinen aloitti NFL:n seuraamisen vuonna 2016. Hän alkoi tuolloin pelata amerikkalaista jalkapalloa tukimiehen paikalla ja seurasi erityisen tarkkaan Carolina Panthersin keskimmäistä tukimiestä Luke Kuechlya, joka kuului pelipaikkansa valioihin.

”Hänen pelaamistaan seuraamalla opin paljon linebackerina pelaamisesta”, Pietikäinen kertoo.

Sunnuntainen megatapahtuma nousee monen kentällä nähtävän pelaajan uran kohokohdaksi. Pietikäisen kovin saavutus on viime elokuussa kotikisoissa saavutettu MM-pronssi.

”Ainakin Yhdysvalloista huomasi, että heillä oli tosi fyysinen joukkue, mutta pelasimme hyvin taktisesti ja fyysisestikin. Osa jenkkipelaajista oli ihan rikki pelin jälkeen”, Pietikäinen muistelee.

”Olen ylpeä, että pääsin mukaan joukkueeseen”, ensimmäisiin arvokisoihinsa I divisioonasta noussut, mutta aiemmin urallaan Vaahteraliigaa pelannut lisää.

Philadelphia Eagles–Kansas City Chiefs sunnuntain ja maanantain välisenä yönä kello 1.30. Ottelu näkyy suorana C More Sport 1 -kanavalla, C Moren suoratoistopalvelussa ja MTV3:lla.