Tappion myötä City on yhä viiden pisteen päässä Arsenalista.

Harry Kane viimeisteli sunnuntaina ottelun ainoan maalin, kun Tottenham juhli jalkapallon Englannin Valioliigassa 1–0-kotivoittoa Manchester Citystä.

Tappion myötä City on edelleen viiden pisteen päässä sarjakärki Arsenalista, joka hävisi lauantaina vieraissa Evertonille. Arsenal on pelannut Cityä ottelun vähemmän. Tottenham on sarjataulukossa viidentenä 11 pisteen päässä Arsenalista.

Kane laukoi osumansa 15. minuutilla Pierre-Emile Höjbjergin syötönkatkon ja pohjustuksen jälkeen. Kane rikkoi samalla merkkipaaluja, sillä hänestä tuli Tottenhamin kautta aikain eniten maaleja tehnyt pelaaja. Kane on tehnyt kaikki kilpailut mukaan lukien Tottenhamin paidassa 267 maalia. Hän ohitti legendaarisen Jimmy Greavesin, joka teki aikoinaan 266 osumaa Tottenhamille.

Kane nousi samalla 200 maalin mieheksi Valioliigassa. Vain kolme pelaajaa on vuosien saatossa yltänyt kyseiseen rajapyykkiin: Kane, Alan Shearer (260 liigamaalia) ja Wayne Rooney (208). Kanen osumatahti on ollut hurja, sillä hän on pelannut Valioliigassa 304 kamppailua.

Tällä kaudella Kane on tehnyt Valioliigassa jo 17 maalia.

City piti vastustajaansa selvästi enemmän palloa ja pyöritti peliä. Hyvin puolustanut ja vastaiskuissaan vaarallinen kotijoukkue kesti, vaikka Riyad Mahrez laukoi pallon kertaalleen Tottenhamin maalikehikoihin. Ottelun lopussa Tottenhamin Cristian Romero lensi toisella keltaisella kortilla suihkuun.

Sarjanousija Nottingham Forest voitti Leedsin 1–0. Ottelun ainoa osuma nähtiin 14. minuutilla, kun kotijoukkueen Brennan Johnson tykitti pallon komeasti ilmasta verkon perukoille.

Tappio on uusi takaisku Leedsille, jonka kausi on ollut nihkeä.

Leeds on sarjataulukossa sijalla 17 eli niukasti putoamisviivan paremmalla puolella. Ero takana oleviin on kuitenkin pieni. Leedsillä on koossa 18 pistettä, ja Everton on pykälän alempana samassa pistemäärässä. Bournemouthilla on 17 ja sarjajumbo Southamptonilla 15 pistettä.

Nottingham nousi voitollaan 24 pisteeseen ja 13. sijalle. Yksi joukkueen sunnuntain ykköshahmoista oli maalivahti Keylor Navas, joka venyi hyviin torjuntoihin. Maineikas Navas saapui alkuviikosta Nottinghamiin lainalle PsG:stä.

Leeds ei ole yltänyt voittoon seitsemässä tuoreimmassa liigaottelussaan.