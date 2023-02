LeBron James rikkonee Kareem Abdul-Jabbarin 38 vuotta vanhan ennätyksen tällä viikolla.

Tällä viikolla LeBron James, 38, ohittanee viimein Los Angeles Lakersin Kareem Abdul-Jabbarin ennätyksen kaikkien aikojen pisteidentekijänä koripallon NBA:ssa. Abdul-Jabbar lopetti ammattilaisuransa vuonna 1989 ja on sen jälkeen pitänyt hallussaan ennätystä kaikkien aikojen eniten pisteitä tehneenä NBA-koripalloilijana 38 387 pisteellä.

Abdul-Jabbar pelasi NBA:ssa kaksikymmentä vuotta. James on pelannut niin ikään 20 vuotta NBA:ssa ja on nyt vain 36 pisteen päässä Abdul-Jabbarin ennätyksestä. James on tehnyt tällä kaudella keskimäärin 30 pistettä ottelua kohden, joten ennätyksen rikkominen on vain pelin tai kahden päässä.

Lakers isännöi Oklahoma Cityä tiistaina ja Milwaukee Bucksia torstaina ennen kuin se kohtaa vieraskentällä NBA-mestari Golden State Warriorsin. Todennäköisesti James pääsee rikkomaan ennätyksen kotiyleisön edessä tällä viikolla.

James on joutunut vastaamaan tällä kaudella lukuisia kertoja kysymyksiin ennätyksen rikkomisesta. Hän on väittänyt, ettei koe siitä mitään pakkomiellettä, vaan hänen tärkeimpänä tehtävänään on auttaa Lakersia pudotuspeleihin. Näyttää uhkaavasti siltä, että James ja Lakers jäävät toisella perättäisellä kaudella pudotuspelien ulkopuolelle.

Lakersin päävalmentajan Darvin Hamin mukaan ennätyksen rikkominen olisi uskomaton saavutus.

”Kun se tapahtuu, nostan hattua Jamesille hänen pitkästä urastaan – eikä vain pitkästä urastaan, vaan pysymisestä huippupelaajien kärjessä”, Ham sanoi torstaina uutistoimisto AFP:n mukaan.

”Päivittäisessä arjessamme tuskin edes puhumme siitä ennen kuin joku kysyy. Meille tärkein kysymys on se, miten saamme joukkueemme parhaaseen jamaan.”

Nelinkertainen NBA-mestari James on itse puhunut viime päivinä hieman enemmän ennätyksestä, kun se on nyt hänen ulottuvillaan.

”Se on mielestäni yksi suurimmista ennätyksistä urheilussa”, James sanoi.

”Se on verrattavissa baseballin kunnari-ennätykseen. Se on yksi niistä ennätyksistä, jonka ei kuvittelisi koskaan rikkoutuvan.”

NBA:n piste-ennätys on vaihtanut omistajaa vain kerran. Abdul-Jabbar ohitti ennätyksen aiemman haltijan Wilt Chamberlainin 5. huhtikuuta 1984.

”Suurin osa meistä ajatteli, että sitä [Abdul-Jabbarin] ennätystä ei koskaan rikottaisi”, Golden Staten valmentaja Steve Kerr sanoi.

”LeBronin saavutus tuntuu uskomattomalta ja on todiste hänen kyvyistään ja kestävyydestään.”

”Hän on yksinkertaisesti kone. Hän on terve ja fyysinen voimanpesä illasta toiseen.”

LeBronilla ja Abdul-Jabbarilla on ollut jäätävät välit viime vuosina. Abdul-Jabbar on kritisoinut Jamesia usein, mutta on myös viime aikoina pyytänyt anteeksi sanojaan. Viimeksi hän sanoi odottavansa, että James ottaa ennätyksen nimiinsä:

“Olen kantanut soihtua 38 vuotta. Olen innoissani ja helpottunut voidessani antaa sen eteenpäin sen arvoiselle vastaanottajalle.”