Harri Kirvesniemi arvioi, että miesten viestinelikossa on enemmän palikoita auki.

Sunnuntain kenraaliharjoitus jätti hiihdon MM-kisojen viestijoukkueiden kokoonpanosta enemmän kysymyksiä kuin antoi vastauksia.

Naisten viesti kaatui Toblachissa jo perinteisen osuuksiin, kun Johanna Matintalo ja Krista Pärmäkoski jäivät kärjestä yhteensä minuutin verran.

Oletus oli päinvastainen. Odotuksissa oli, että Suomi olisi ollut Matintalon ja Pärmäkosken osuuksien jälkeen hyvinkin kärkikahinoissa – ehkä jopa karussa muilta.

”Matintalon ja Pärmäkosken ympärillä on kysymysmerkkejä. Johannalla ei ollut kaikki kunnossa, avausosuus ei ollut normaalikunnon mukainen suoritus”, Ilta-Sanomien hiihtoasiantuntija Harri Kirvesniemi sanoi.

Matintalon puoliso Lauri Vuorinen sairastui Italiassa ja lähti ennen kisoja kotiin.

”Heti tuli mieleen, onko Johannallakin jokin pöpö muhimassa. Ei kovin hirveitä tarvitse, että meno loppuu ja tulee yhtäkkiä seinä vastaan.”

Matintalon esitykset ovat muutenkin olleet viime aikoina melko ailahtelevaisia.

”Samaan viikonloppuun on mahtunut sekä hyvää että huonoa”, Kirvesniemi sanoo.

Johanna Matintalon vuosi 2023 on ollut melkoista ailahtelua. Hyvät ja heikommat päivät seuraavat toinen toistaan.

Yhtään helpompi tilanne ei ole Pärmäkoskella. Sunnuntain osuudella Pärmäkoski jäi kärjelle reilut 25 sekuntia lisää 7,5 kilometrin matkalla.

”Kaksi viime viikonloppua ovat Kristalta olleet vähän järjestään alakantissa. Hän ei ole pystynyt saavuttamaan normitasoansa. Normitasolla tarkoitetaan tässä sitä, että on hyvin lähellä palkintokoroketason vauhtia. Nyt on jo niin monta kisaa sujunut samantyyppisesti, että kyse ei ole sattumasta.”

”Tässä on kuitenkin vielä aikaa eikä ole poissuljettua, etteikö huippukunto löytyisi. Jos verrataan Pärmäkoskea ja Kerttu Niskasta, niin ei Kristan tilanne niin levollinen ole”, Kirvesniemi jatkaa.

Kirvesniemen papereissa Matintalo ja Pärmäkoski ovat kuitenkin selvät valinnat Suomen MM-viestijoukkueeseen.

”Matintalo ja Niskanen ovat ilman muuta perinteisen osuuksien hiihtäjät. Kertulla on hieman isompi ero perinteisen ja vapaan välillä, ja tällä on varmistettava, että Suomi on kahden osuuden jälkeen kärjen mukana”, Kirvesniemi pohtii.

”Kolmas osuus on avoimin. Eveliina Piipolla on tähän mennessä vahvimmat näytöt, ja Pärmäkoski on selvä ankkuri. Vapaan osuudet nimenomaan noin päin, sillä Kristalla on enemmän kokemusta ja parempi sprinttikyky”, Kirvesniemi painottaa.

Eveliina Piippo on tällä hetkellä vahvimmilla vapaalla hiihdettävälle kolmannelle osuudelle.

Miesten viestijoukkueen palikat ovat pahemmin hakusessa. Kirvesniemen mielestä vain Iivo Niskasen ja Perttu Hyvärisen paikat kvartetissa on juntattu valmiiksi.

Muutoin kysymysmerkkejä on Kirvesniemen mukaan paljon. Vakioavaaja Ristomatti Hakolalta puuttuvat kansainväliset näytöt tältä kaudelta kokonaan Les Roussesin yhteislähtökisan 18. sijaa lukuun ottamatta, ja viime vuodet viestejä ankkuroinut Joni Mäki oli kesy ja pehmeni Toblachissa kärkijoukon kyydistä.

”Se oli ehkä kauden aikaisempiin kisoihin nähden ihan odotettuakin. Jonilla ei ole tältä kaudelta yhtään kansainvälisen tason näyttöä distanssimatkoilta.”

”Markus Vuorela teki hyvän esityksen avaajana. Vain jos Hakola on huippukunnossa, hän voi ajaa Vuorelan ohi. Vapaan osuuksille ovat tällä hetkellä vahvimmin tyrkyllä Remi Lindholm ja Hyvärinen.”

Pitäisikö Hakola kuitenkin valita MM-joukkueeseen, vaikka kansainväliset näytöt ovat tältä kaudelta olemattomat?

”Pitää valita! Hakola on kuitenkin potentiaalisesti sellainen, että hän on viestijoukkueeseen oikeasti vahvistus. Veikkaan, että sopivalla porukalla järjestetään harjoituksellisesti palvelevia testikisoja”, joissa Hakola saa näyttää kuntonsa.

Muista vaihtoehdoista Kirvesniemi toteaa, että Arsi Ruuskaselle tuli Toblachissa omalla osuudella yli minuutti takkiin kärjelle, ja Niko Anttolan kauden päätavoite – nuorten MM-kisat – on jo takanapäin.

”Totta on, että MM-kisat olisivat Anttolalle arvokasta oppia, mutta vielä arvokkaampaa oppia olisi se, että Anttola tekisi nyt kunnon harjoittelujakson ja hiihtäisi maailmancupia loppukaudesta. Jos Anttola jatkaisi harjoittelun keventämistä MM-kisoihin saakka, takki voisi olla jo melkoisen tyhjä maaliskuussa”, Kirvesniemi arvioi.

”Pidän erittäin epätodennäköisenä, että Anttola olisi MM-viestijoukkueessa ilman sairastumisia.”

Kirvesniemi veikkaa, että Niskasen ja Hyvärisen seuralaiset viestiin seuloutuvat ”karsintakilpailusta”.

”Veikkaan, että kaksi parasta 15 kilometrin vapaan MM-kisasta saavat loput paikat”, Kirvesniemi sanoo.

Kirvesniemi muistuttaa, että ovat viestikvartit mitkä vaan, Suomella on kova työ yltää mitaleille – vaikka kivikova Venäjä on poissa.

”Miehissä oli mielenkiintoista, että Ruotsi ja Italia olivat Toblachissa niin vahvoja”, Ruotsi vielä ilman William Poromaata.

”Naisissa Norja on puolestaan ollut selvästi parempi kuin alkukaudesta näytti. Ruotsi on joka tapauksessa erittäin vahva, ja myös USA ja Saksa saavat kovat joukkueet”, Kirvesniemi painotti.