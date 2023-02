Tammikuussa Yhdysvaltojen Salt Lake Cityssä Utahissa tapahtui hämmentävä välikohtaus urheilukilpailun yhteydessä. Ei, kyse ei ollut Utah Jazzin koripallotähdestä Lauri Markkasesta.

Sen sijaan suuri poikalauma meuhkasi, ryntäili, tukki urheiluareenan pihan ja häiriköi muita paikalla olleita.

Poikalauman jakamattoman ihailun kohde oli ja on voimistelija Olivia Dunne, joka ei edes kilpaillut. Dunne oli vain kannustamassa edustamansa yliopiston LSU:n (Louisiana State University) voimistelijoita.

Dunne tunnetaan sosiaalisessa mediassa nimellä Livvy. Hänellä on Tiktokissa noin seitsemän miljoonaa seuraajaa ja Instagramissa 3,3 miljoonaa.

Suosio näkyy myös rahassa: Dunnen vuosiansiot ovat lähes kolme miljoonaa dollaria ja hän on parhaiten ansaitseva yliopistossa opiskeleva naisoletettu urheilija. Hänen edellään ansioissa on neljä amerikkalaisen jalkapallon pelaajaa ja yksi koripalloilija, LeBron Jamesin poika Bronny James, joka on ansiolistan ykkösenä 7,5 miljoonan dollarin tuloillaan.

Kuka siis on Olivia ”Livvy” Dunne ja miksi hänestä on tullut jättisuosittu?

Dunne on 20-vuotias ja kotoisin Hillsdalesta New Jerseystä. Hän on kertonut aloitteensa voimistelun 3-vuotiaana.

Dunne menestyi kohtuullisesti voimistelussa juniorivuosinaan. Vuonna 2018 Dunne osallistui Yhdysvaltojen mestaruuskisoihin, joissa oli mukana myös olympiavoittajat Simone Biles ja Sunisa Lee. Dunne sijoittui 18. moniottelussa.

Vuonna 2019 Dunne ei kilpaillut loukkaantumisen takia. Kaudesta 2020–2021 lähtien Dunne on edustanut LSU:ta ja hänen paras lajinsa on eritasonojapuut, joissa hän sai muun muassa yliopistojen joukkuemestaruuskisoissa 9,90 pistettä ja sijoittui yhdeksänneksi.

Olivia Dunne kilpaili 3. helmikuuta yliopistokisoissa Baton Rougessa.

Suuren suosion syitä on monia. Yksi merkittävä tekijä löytyy perinteisestä mediasta. Vuonna 2019 Inside Gymnastics -aikakauslehti valitsi Dunnen kuvauksellisimpien voimistelijoiden top 50 -listalle.

”Aina kun hän saapuu permannolle, olemme hämmästyneitä hänen vahvasta läsnäolostaan ja tanssielementtien ja ilmeensä puhtaasta laadusta”, Inside Gymnastics hehkutti.

Sosiaalisessa mediassa suosion kasvu tapahtui koronakaranteenin aikana, jolloin hän julkaisi aluksi voimisteluvideoita Instagramissa ja Tiktokissa ja jolloin ihmisillä oli runsaasti aikaa seikkailla sosiaalisessa mediassa. Vähitellen Dunne lisäsi muita videoita ja valokuvia kuin voimisteluun liittyviä.

Dunne itse antaa suosiolleen melko perinteisen selityksen: kovan työnteon.

”Uhraan kesät, kuten uima-allaspäivät ja rantaelämän kavereiden kanssa, olemalla kuntosalilla harjoittelemassa”, Dunne kertoi Today-sivustolle.

Dunnen sosiaalisen median näkyvyys on huomattu myös hänen yliopistossaan. LSU:n verkkosivuilla esitellään ensin Dunnen sosiaalisen median linkit ja vasta sen jälkeen varsinaiset henkilötiedot. Muiden 18 voimistelijan kohdalla ei vastaavaa järjestystä ole.

Joku voi ihmetellä, miten yliopisto-opiskelija voi tienata miljoonia dollareita. Tämä tuli mahdolliseksi vuonna 2021, jolloin Yhdysvaltojen yliopistourheilun kattojärjestö (NCAA) muutti kantaansa opiskelijoiden ansaitsemiseen.

Aiemmin opiskelijaurheilijoilla ei ollut oikeutta tienata rahaa opiskelun ohessa, mutta 1. heinäkuuta 2021 alkaen luvallisia ovat sponsorisopimukset ja nimensä avulla ansaitseminen.

Toisin sanoen Dunnen tapa ansaita on ollut mahdollista vain reilut 1,5 vuotta.

”Olen kiitollinen, että voin ansaita seitsemännumeroisen summan. On aika siistiä, että yliopisto-opiskelijalla on sellaiseen mahdollisuus”, Dunne totesi Todaylle.

NCAA:n uusi linjaus on samalla myös yksi selitys Dunnen suosiolle. Kun NCAA julkisti muutoksen, New Yorkin Times Squaren videoseinälle ilmestyi mainos, jossa oli Dunnen sosiaalisessa mediassa julkaisemia videoita.

Ketkä Dunnelle maksavat?

Dunnen ensimmäisiä sopimuksia oli Vuori-niminen vaatebrändi. Nimestään huolimatta kyse ei ole suomalaisesta firmasta, vaan yhdysvaltalaisten rullalautailuammattilaisten Chris Millerin ja Joe Kudlan perustamasta liikunnallisesta vaatefirmasta. Kaksikko kylläkin otti nimen suomen kielestä: heidän mielestään brändiin sopii tunnelma siitä, kun pääsee vuoren huipulle.

Talousmedia Forbesin mukaan Dunnen ja Vuorin sopimus on ”kuusinumeroisen summan puolivälissä”. Lisäksi on mainittu, että Dunne lahjoittaa Vuorilta saamiaan vaatteita joukkuekavereilleen LSU:ssa.

Viime elokuussa Dunne teki sopimuksen WME Sports -toimiston kanssa. WME edustaa useita urheilijoita, kuten Serena Williamsia ja Novak Djokovicia.

Ja sopimuksia on sadellut: Spotify, L’Oreal, Grubhub, American Eagle...

”Kaikilla on nyt samanlainen mahdollisuus tehdä rahaa”, Dunne totesi LSU:n julkaisemalla videolla.