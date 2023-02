Huuhkajissa kannattajien suosikiksi maajoukkueuransa aikana noussut Arajuuri teki kaksivuotisen sopimuksen uutta nousua rakentavan HIFK:n kanssa.

Entinen maajoukkuepelaaja Paulus Arajuuri, 34, jatkaa peliuraansa Ykkösessä pelaavassa HIFK:ssa. HIFK tiedotti sopimuksesta maanantaina.

58 maaottelua Huuhkajat-paidassa pelannut Arajuuri solmi HIFK:n kanssa kaksivuotisen sopimuksen.

”HIFK:n uusi projekti tuntui kokonaisuutena todella innostavalta ja mielenkiintoiselta. Seurassa on uusi, nuori ja innokas valmennus sekä pelaajisto, jossa on hienoa saada olla mukana. Minulla on kova hinku pelata jalkapalloa sekä päästä tekemään töitä nuorten pelaajien kanssa”, Arajuuri sanoi tiedotteessa.

”HIFK kuuluu seurana ilman muuta pääsarjatasolle kaikilla mittareilla ja teemme kaikkemme, että se myös mahdollisimman pian taas siellä pelaisi.”

HIFK:n urheilutoimenjohtajan Teemu Kankkusen mukaan seurassa on käynnistynyt kolmen vuoden rakennusprojekti nuorehkon ja tavoitteellisen joukkueen kanssa. Kankkusen mukaan joukkue tarvitsee tueksi kokemusta.

”En keksi yksittäisistä pelaajista ketään parempaa tähän rooliin kuin Paulus Arajuuri. Aivan mahtava juttu, että hän haluaa olla mukana rakentamassa uutta HIFK:ta”, Kankkunen sanoi.

Arajuuri oli viime kaudella HJK:n joukkueessa, mutta ei loukkaantumisesta johtuen saanut paljon peliaikaa. Arajuuri on voittanut urallaan Puolan mestaruuden ja Tanskassa cup-mestaruuden.

HIFK putosi viime kaudella Veikkausliigasta.