Salibandyliitto joutuu tiukalle kulukuurille.

Suomen Salibandyliiton vuoden 2022 vielä vahvistamaton tulos tulee olemaan huomattavasti alijäämäinen.

Liiton verkkosivujen mukaan viime vuoden budjetti oli laadittu noin 150 000 euroa tappiolliseksi, mutta joulukuussa toiminnanjohtaja Pekka Ilmivalta raportoi hallitukselle arvion yli 300 000 euron alijäämästä.

Hallitus oli koolla tammikuun lopussa ja päätti välittömästi, että kuluvan vuoden budjetin tueksi haetaan säästöjä vähintään 200 000 euroa kesäkuun loppuun mennessä.

”Kulukuuri koskettaa koko organisaatiota ja säästöjä haetaan kaikilta toimintasektoreilta. Yhteisenä ja kaikkia koskettavina säästökohteina voin mainita matkustamisen ja majoittumisen vähentämisen minimiin ja vastaavasti etäkokousten suosimisen sekä ulkopuolisten palvelujen käytön merkittävän vähentämisen”, Ilmivalta kertoi maanantaina liiton verkkosivuilla julkaistussa hallitustiedotteessa.

Tämän vuoden budjetissa liitto tähtää vähintään 50 000 euron tulokseen.

Ilmivallan mukaan jokaisella sektorilla on omat tarkemmat säästökohteensa.

”Tilannetta on käyty läpi työyhteisössä niin hyvässä hengessä kuin se tällaisessa tilanteessa on mahdollista ja nyt katsotaan eteenpäin. Vaikka tilanne on hankala, niin liiton toimintaa ja sen tavoitteita tämä ei vaaranna. Säästötoimenpiteiden talousvaikutuksia seurataan tarkasti kevään aikana ja tavoitteena on, että kesän jälkeen toimintaa voidaan jatkaa normaalimmin.”