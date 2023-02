Jussi Tapola tuli Tapparaan kaudeksi 2012–13. Nyt edessä on viimeinen kevät.

Valmentaja Jussi Tapola tavoittelee lauantaina Tapparan kanssa CHL-mestaruutta ottelussa Luulajaa vastaan. Kauden jälkeen Tapparan jättävän Tapolan mielestä suomalaisten valmentajien pitää pystyä tulevaisuudessa vastaamaan entistä paremmin yksilötaidon kehittämisen vaatimuksiin.

Vuoden takaisten muistelu tarjoaa Jussi Tapolalle lähestymiskohdan, kun Tappara valmistautuu lauantaina pelattavaan jääkiekon Mestarien liigan CHL:n loppuotteluun.

Rögleä vastaan peliin lähtö ei ollut riittävän hyvä, Luulajaa vastaan sama ei saisi toistua.

”Odotusarvo on, että joukkue saisi alusta asti parhaan irti. Viime vuonna tuntui, että pikkuisen ensimmäisessä erässä katseltiin. Vasta kun päästiin rytmiin mukaan, pelasimme täydellä potentiaalilla", Tapola kertasi ottelun teesejä Tampereella reilu viikko ennen h-hetkeä.

Tapola, 48, on voittanut Tapparan riveissä kolme Suomen mestaruutta, mutta eurooppalaisen seurajoukkuekilpailun voittaminen meriittilistalta vielä puuttuu. Tapola kääntää kuitenkin puheen omista saavutuksistaan seuraan. Siihen, miten seura on pelannut CHL-pelejä vuosikaupalla voittamatta mitään ja miten moni pelaaja on ollut vuosikausia mukana.

Ja siihen, miten CHL-voitto olisi koko suomalaisen jääkiekon voimannäyttö.

”Haluamme todistaa että Suomi-kiekko on eurooppalaisessa mittapuussa huipputasolla. Kun juttelee kiekkoihmisten kanssa, todella usein puhutaan CHL-peleistä. Laadusta ja vastustajista, miten hyviä pelejä on ollut”, Tapola sanoo.

Silti Tapola ottaa varsin varauksellisen kannan siihen, että CHL:n merkitystä tulisi kasvattaa.

”Ensin pitäisi saada yleisö lähtemään täysillä mukaan. Merkitys on iso jääkiekkoihmisten piirissä, mutta suuri yleisö ja yhteistyökumppanit eivät ole vielä ihan samalla tasolla mukana kuin Liigassa.”

Tapolan ja Tapparan osalta kuluva kausi merkitsee jäähyväisiä pitkän yhteisen taipaleen jälkeen. Tapola tuli mukaan Tapparaan kaudella 2012–13, jolloin hän oli Jukka Rautakorven valmennusryhmässä apuvalmentajana.

Meneillään oleva kausi on Tapolan kuudes päävalmentajana. Väliin mahtui myös pätkä urheilu- ja kehitysjohtajana. Sinä aikana Tapola piipahti Tapparan luvalla myös muualla: hän kävi vuoden Kiinassa Kunlunin joukkueen KHL-valmentajana.

Tapola uskoo, että työn jatkajalle jää kelpo olosuhde työn jatkamiseen. Tappara on saanut urheilupuolen rakenteet vahvaan kuntoon, mikä takaa menestysmahdollisuuden vuodesta toiseen.

”Uskon, että jää hyvä peliperinne ja urheiluperinne. Täällä on syntynyt sellainen tervehenkinen kilpaurheilukulttuuri ja myös voittamisen ja menestymisen vaatimustaso, mikä kuitenkin ratkaisee arjen. Sitä ollaan Jukka Rautakorven ja koko organisaation johdolla rakennettu, ja pelaajat ovat siinä isona osana.”, Tapola sanoo.

Jääkiekon Tapola sanoo muuttuneen hänen Tappara-aikanaan, kun pelaajista on tullut nopeampia ja fyysisempiä. Huipulle tulevilla pelaajatyypeillä on kyky harjoitella ja halu kehittyä, ja esimerkiksi luistelulle asetettava vaatimustaso on entisestään noussut.

”Jääkiekko on kehittynyt siihen suuntaan, että ollaan vielä enemmän huippu-urheilijoita. Ehkä persoonina entisajan lätkäjätkät kestivät vähän enemmän tietynlaista valmentamista ja palautetta. Nyt pelaajien kanssa täytyy olla hienovaraisempi ja yksilöllisempi. Se on varmaan ollut isoin muutos johtamisessa.”

Tapola sanoo uskovansa valmentajana nopeaan reagointipeliin, jossa ennakointi korostuu. Pelaajalta Tapolan ihannoiman pelityylin toteuttaminen vaatii paitsi kovat fyysiset valmiudet myös vahvan työmoraalin.

Parhaimmillaan pelityylin toteutus on NHL:ssä, mutta Tapola muistuttaa, että taalaliigassa on käytössä myös parhaat pelaajat.

”Mutta kun päästäisiin täällä lähemmäs sitä pelaamista, missä ollaan tavallaan askel edellä sitä, mitä siellä pelissä tapahtuu. Sitä tavoittelen oman joukkueen kanssa.”

Mikä sitten on isossa kuvassa suomalaisen valmennuksen tulevaisuus? Tapola nostaa esille yksilövalmentamisen lisäämisen jopa joukkueharjoittelun kustannuksella.

Lajitekniikoita, kuten luistelua ja laukausta pitäisi Tapolan mielestä saada valmennettua yhä enemmän.

”Niiden asioiden merkitys korostuu, kun mennään kansainväliseen jääkiekkoon. Niissä asioissa olemme tällä hetkellä 20-vuotiaissa jäljessä. Yksilövalmennukseen pitäisi joukkuevalmennuksen sisällä panostaa vielä enemmän”, Tapola sanoo.

”Nuoret ovat älyttömän innokkaita oppimaan uutta ja haluavat kehittyä koko ajan. Uusi sukupolvi haluaisi olla jäällä ja harjoitella ja mennä asioissa eteenpäin. Mielestäni valmennuksen pitäisi pystyä vastaamaan siihen entistä paremmin.”

Nykytilanteessaan Tapola katselee Liigaa konkarivalmentajana. Mutta asiat olisivat voineet mennä toisinkin. Se on palannut Tapolan mieleen tänäkin vuonna, esimerkiksi kun Ville Peltosen HIFK:lla oli vaikeuksia saada juonesta kiinni syksyn peleissä.

Peltosen kohdalla pohdittiin syksyn vaikeimpina aikoina sitä, kuinka lähellä potkut ovat. Niitä ei tullut, ja vuodenvaihteen molemmin puolin HIFK pelasi seuraennätystä sivuavan 16 ottelun pisteputken.

Tapolan valmentajauran haastavin jakso osui kauden 2014–15 alkuun. Ensimmäistä päävalmentajakauttaan luotsannut Tapola ei saanut Tapparan peliä lentoon, ja mediat uutisoivat lähtölaskennan olevan käynnissä.

Toistuvat tappiot ja odotusarvoista jääminen ottavat valmentajalle aina koville, mutta Tapola sanoo kokemuksen helpottavan tilannetta. Konkari voi luottaa siihen, että seuraavaa tilaisuutta tarjotaan.

"Mahdollisuuksia tulee, kun saa menestystä. Nuorena miettii, että onko tässä ainoa mahdollisuus, joka menee. Siinä mielessä se ottaa varmasti vielä kovemmille. Se syksy oli varmasti uran opettavaisin ja kovin paikka”, Tapola sanoo.

Valmentajan työ sitoo paljon. Vaikka koko päivä ei ole aktiivista harjoitusten vetämistä, pitää tavoitettavissa olla aamuvarhaisesta iltamyöhään. Murheiden jättäminen hallille ei ole helppoa tai välttämättä lainkaan mahdollista.

”En ole ikinä osannut resetoida itseäni kokonaan. En tiedä, miten se olisi ylipäätään mahdollista. Kun on ihminen, jää ajattelemaan asioita, vaikka tiettyjä asioita pyrkiikin unohtamaan. Ei se ainakaan minulle kovin helppoa ole. Kyllä ne asiat olivat kotonakin mukana.”

Tappara kohtasi HIFK:n helmikuun alussa, ja Tapola onnitteli lehdistötilaisuudessa Peltosta voitosta ja kehui HIFK:ta luottamuksesta valmentajaan.

Tapola sanoo toivovansa, että vaihtoehtoja valmentajan potkuille pyrittäisiin hakemaan.

”Se on ollut hienoa toimintaa HIFK:lta, niin kuin oli Tapparaltakin siihen aikaan ja on ollut aina. Toivottavasti ne ovat niitä esimerkkejä, joista Suomi-kiekossa voi ottaa jatkossa mallia.”

Kun Tapola ja Tappara palaavat CHL-finaalireissultaan, alkaa Liigassa loppuhuipennus. Tappara on jälleen kovimpia suosikkeja mestariksi.

Seuraava osoite ei Tapolan mukaan ole vielä tiedossa. Ensisijaisesti katse on ulkomailla, ja tarkoitus on tehdä ratkaisuja vasta keväämmällä. Kun KHL on pois vaihtoehdoista, kyseeseen tulisivat lähinnä Ruotsi, Sveitsi ja Saksa.

Tapola sanoo, että ei toistaiseksi neuvottele liigaseurojen kanssa mistään roolista ensi kautta koskien. Vaikka urheilujohtajana toimimistakin on vyöllä, haussa on ennen kaikkea paikka penkin takaa.

”Tässä kohtaa tuntuu että valmentajuus kiehtoo”, Tapola sanoo.