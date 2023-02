Kaapo Kakko syöttöpisteille Rangersin voittaessa Flamesin.

Jääkiekon NHL:ssä Florida Panthers antoi Tampa Bay Lightningille kylmää kyytiä ja otti kotivoiton luvuin 7–1. Ottelun pistehirmu oli Floridan Matthew Tkachuk, joka teki kaksi maalia ja avusti kolme.

Floridan Eetu Luostarinen teki isäntien neljännen maalin toisen erän lopulla ohjaamalla Brandon Montourin laukauksen maaliin. Kyseessä oli siilinjärveläisen 11. osuma kuluvalla kaudella NHL:ssä.

Floridan suomalaiskapteeni Aleksander Barkov vietti jäällä reilut kymmenen minuuttia, mutta jäi tehopisteittä jouduttuaan keskeyttämään pelaamisen loukkaantumisen vuoksi.

New York Rangers venyi voittoon Calgary Flamesista, kun Madison Square Gardenissa käyty ottelu päättyi 5–4. Kaapo Kakko syötti Filip Chytilin tekemän ottelun avausmaalin, joka syntyi ajassa 5.37. Kakko on nyt kerännyt kauden 50 ottelussa 24 pistettä, mikä on hänen uusi ennätyksensä.

Edelliskaudella Kakko sai kasaan 23 pistettä 62 ottelussa. Jatkoajalle venyneessä pelissä viimeisen niitin laittoi Alexis Lafrenière.

Pennsylvaniassa New York Islanders haki vieraspisteet Philadelphia Flyersista luvuin 2–1. Ottelu oli New Yorkin kolmas perättäinen voitto. Suomalaisia kentällä edusti kotijoukkueen puolustaja Rasmus Ristolainen, joka kellotti peliaikaa yli 18 minuuttia.

Myös New Jersey Devils peittosi puolestaan kotikaukalossaan jatkoajan jälkeen Vancouver Canucksin 5–4. Ottelun ratkaisumaalin teki ruotsalaishyökkääjä Jesper Bratt. New Jerseyn Erik Haula laukoi maalia kohti kahdesti, mutta jäi tehopisteittä.