Salt Lake City

Koripallon NBA:ssa Utah Jazzin suomalaistähti Lauri Markkanen taituroi jälleen joukkueensa pistekärjen tuntumaan Dallas Mavericksin vieraillessa kaupungissa, mutta Utah kärsi silti tappion pistein 111–124.

Markkanen heitti tililleen 19 pistettä ja nappasi seitsemän levypalloa. Onnistuneita pelitilannekoreja Markkaselle kertyi yhdeksän ja yrityksiä 17. Suomalainen heitti yhden onnistuneen kolmen pisteen heiton seitsemää yritystä kohden.

Markkasen edelle menivät 26 pisteen joukkuetoveri Jordan Clarkson sekä Dallasin Jaden Hardy ja Josh Green, jotka kummatkin kirjasivat 29 pistettä.

Utah Jazz on tällä hetkellä NBA:ssa läntisen konferenssin 10. sijalla, täpärästi nousukarsintoihin oikeuttavan viivan yläpuolella. Seuran voittoprosentti on päässyt uppoamaan 50 prosentin haamurajan alapuolelle. Utah on voittanut 55 ottelustaan tällä kaudella 27.

Kuudennella sijalla oleva Dallas on voittanut 29 ottelua 55:stä. Konferenssin ykkössijaa pitävä Denver Nuggets on voittanut kaksi kolmesta ottelusta.