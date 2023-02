Florida Panthers juhlii voittojaan Opuksen Live is lifen tahdissa. Lundell uskoo, että taustalla on Tappara-kasvatti Aleksander Barkovin toive.

Sunrise

Live is life – na-naa-naa-na-na.

Nämä itävaltalaisen Opuksen kappaleen sanat on vuosikymmenten ajan totuttu kuulemaan Tampereen Hakametsässä, kun Tappara iskee kiekkoa häkkiin.

Näköjään samat sävelet ja sanat raikaavat myös kaukana pohjolasta. Kappale kaikui nimittäin Florida Panthersin pukukopista käytävälle, kun Tampa Bay Lightning oli kaatunut maalein 7–1.

Onko kirvesrinta Aleksander Barkov kenties kappaleen soiton taustalla?

Barkovin ottelu jäi loukkaantumisen takia kesken, joten asiaa taustoittamaan IS pyysi hänen ketjukaverinsa Anton Lundellin.

”En tiedä, onko se ”Sashan” tuoma, mutta varmasti siinä on jotain hänen toivomustaan taustalla. Live is Life on ollut meidän voittobiisi tällä kaudella.”

”Sanotaanko, että viime vuosina Tampereella on ollut pahoja pelejä, niin biisistä ei ole hyviä muistoja. Meidän ryhmälle se on kyllä sopinut hyvin, mutta en tietenkään voi sanoa, että se mikään suosikkini olisi. Sen verran hyvin on vielä muistissa Hakametsän pelit”, Lundell hymähti.

Lundell kävi NHL:n tähdistötauon aikana lomailemassa Bahamalla.

”Yritin ladata energiat täyteen. Meillä on kova loppupuristus edessä. Kaikki tietävät sarjataulukon tilanteen. Pitää laittaa kaikki likoon peli kerrallaan”, Lundell sanoi.

Kuten Lundell viittaa, Floridan tahmea alkukausi ajoi Panthersin tilanteeseen, jossa se on pudotuspelipaikan suhteen takaa-ajaja.

Viime ajat varsin nousujohteisesti tuloksia repineen Floridan tilanne on tuoreimman voiton jälkeen sellainen, että ero viimeiseen pudotuspelipaikkaan ja Pittsburghiin on yksi piste. Penguins on kuitenkin pelannut peräti neljä ottelua vähemmän. Välissä ovat myös New York Islanders ja Buffalo Sabres.

Minkäänlaisiin tappioputkiin ei ole varaa, mutta Florida on pitänyt pudotuspeliunelmansa elossa.

”Viime kuukausi on tuntunut paremmalta. Olen pystynyt itsekin parantamaan otteitani seuraavalle levelille, kun olen saanut mahdollisuuden pelata ykkösketjussa Sashan ja Sam Reinhartin kanssa. Tänäänkin oli hyvin paikkoja tehdä maaleja”, Lundell sanoi.

Lundellilla on viime kaudesta eli tulokassesongistaan asti ollut hyvä kemia niin Barkovin kuin Reinhartinkin kanssa.

Barkov on ketjun sentteri, joten Lundell on opiskellut uutta pelipaikkaa laiturina.

Florida Panthers löylytti Tampa Bayta.

Panthersin valmennustiimiin kuuluu Tuomo Ruutu. Lundell sanoo, että maanmies Ruudulta ei kuitenkaan sinänsä tule sen enempää ohjeistusta kuin muiltakaan valmentajilta.

”Kaikki auttavat aika lailla yhtä paljon, kun on jotain kysyttävää. Valmentajat ovat valmentajia, eikä sieltä mitään erityiskohtelua tule. Tuomo pelasi tietysti pitkän ja hienon uran laiturina, niin häneltä saa hyviä vinkkejä.”