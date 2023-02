Edellisen kerran IFK jäi Liigassa pisteittä joulukuun 13. päivä. Sen jälkeen joukkue keräsi pisteitä 16 peräkkäisessä ottelussa.

KalPa–HIFK 3–2

Helsingin IFK:n pisteputki jääkiekon Liigassa katkesi 16 ottelun mittaiseksi, kun KalPa kaatoi IFK:n perjantai-iltana Kuopiossa maalein 3–2.

”Oli semmoinen heikko viisiminuuttinen kolmannessa erässä. Meillä oli avaimet voittaa, mutta siinä vähän häslättiin”, IFK:n kultakypärä Eetu Koivistoinen sanoi kahteen KalPa-maaliin viitaten.

Aleksi Klemetti ja Aapeli Räsänen osuivat isännille reilun minuutin välein. Iiro Pakarisen kavennus viime sekunneilla Otso Rantakarin loistosyötöstä nosti IFK:n vielä maalin päähän.

Koivistoinen viimeisteli IFK:n 1–1-tasoituksen pelin puolivälissä laukomalla rankkarinsa varmasti sisään Robin Rahmin räpyläkäden puolelle. Maalin jälkeen hän halasi lämpimästi Niilo Halosta.

Antoiko IFK:n kakkosveskari ratkaisevan vinkin maalintekoon eli oliko kyseessä kiitos?

”Ei antanut vinkkiä. Laitoin jäälämmöllä 2/2 hanskan puolelle, niin ajattelin, että laitan kolmannen sitten pelissä”, Koivistoinen vastasi.

”Niin kuin Halonen itse sanoi, se oli tosi kivaa, että sai vähän itsekin ruutuaikaa.”

KalPa sai avausmaalinsa sen jälkeen kun Juuso Könönen törmäsi torjuntaan valmistautuneen Roope Taposen, kaatoi hänet ja Oliver Kapanen sijoitti kiekon sisään.

IFK haastoi tuomion, joka ei pitkän videotarkastuksen jälkeen muuttunut. Oliko peliä helppo lähteä jatkamaan sen jälkeen?

”Oli se sitten ihan helppoa. Tuomarit ovat ammattilaisia ja tietävät säännöt. Niiden mukaan mennään ja se oli heidän näkemys, ettei siinä ollut maalivahdin häirintää”, Koivistoinen vastasi.

”Kun me haastoimme, meillä saattoi olla ehkä eriävä mielipide.”

Kultakypärä muistutti IFK:n pelanneen Kuopiossa paremmin kuin keskiviikkona HPK:n vieraana.

”Mielestäni olimme paljon paremmin valmiita pelin alkuun, pystyimme hyökkäämään pitkään ja syömään niiden [KalPan] alkua pois.”

” ”Kun me haastoimme, meillä saattoi olla ehkä eriävä mielipide.”

Aapeli Räsänen (22) pääsi tuulettamaan tekemäänsä 3–1-osumaa maalin syöttäneen Juuso Mäenpään kanssa. KalPan juhlia todistivat lähietäisyydeltä IFK:n Otso Rantakari sekä 200 runkosarjaottelua Liigassa täyteen saanut Roni Hirvonen.

IFK oli jäänyt ennen perjantaita pisteittä viimeksi joulukuun 13. päivänä kotonaan Rauman Lukkoa vastaan. Sen jälkeen alkanut 16 pelin pisteputki sivuaa seuran liigaennätystä syksyltä 1979.

Joulutauolla IFK pelasi perinteikkäässä Spengler-cupissa Sveitsissä. Moni pelaaja, esimerkiksi Kristian Vesalainen Lukko-pelin jälkeen, on pitänyt turnausta tärkeänä tekijänä IFK:n vireelle. Mitä Davosista jäi lopulta käteen?

”Juuri sitä, mitä moni on sanonut – rohkeutta pelata ja syöttää kiekkoa, ettei se ole vain sitä kiekon työntämistä eteenpäin”, Koivistoinen vastasi.

”Tuntui, että varsinkin se eka Örebro-peli oli vähän hurlumhei-peliä. Siinä ehkä tajuttiin se, että pystymme oikeasti haastamaan kovia joukkueita ja pelaamaan kiekolla. Kaikki saivat siellä hyvää itseluottamusbuustia.”

Koivistoinen nosti yhtä tärkeiksi otteluiksi taukoa edeltäneet Ässät-vieraspelin ja Jukurit-kotipelin, jotka päättyivät IFK:n voittoihin.

”Kyllä se jo siitä lähti ja rohkeutta oli näkyvissä, mutta saimme sille hyvää vahvistusta reissussa, kun pystyimme luistelemaan, syöttämään, harhauttamaan ja tekemään maaleja.”

Seuraavan kerran IFK on tositoimissa keskiviikkona, jolloin se kohtaa Tampereella Ilveksen.

”Nyt on ollut hyvä putki päällä, mutta se katkesi ja sitten on sauma lähteä rakentamaan uutta. Aika vähän meillä on loppujen lopuksi ollut puhetta siitä putkesta”, Koivistoinen sanoi.

”Nyt huilataan viikonloppu ja lähdetään ensi viikkoon. Sieltä lähdetään metsästämään kolmea voittoa.”