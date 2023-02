Kareem Abdul-Jabbar piti ennätystä hallussaan lähes 39 vuotta.

Los Angeles Lakersin LeBron James on noussut koripallon NBA:n kaikkien aikojen parhaaksi pistemieheksi. James ohitti Kareem Abdul-Jabbarin aiemman ennätyksen 38 387 pistettä ottelussa Oklahoma City Thunderia vastaan.

Ennätyskori syntyi taaksepäin kaatuvalla hyppyheitolla, kun kolmatta neljännestä oli jäljellä 10,9 sekuntia. James oli siinä vaiheessa tehnyt ottelussa muhkeat 36 pistettä. Ottelu on yhä kesken.

Peli keskeytettiin kolmannen neljänneksen lopussa juhlallisuuksien ajaksi. Abdul-Jabbar onnitteli Jamesia, joka piti kiitospuheen.

”Kiitos Lakers-faneille, vaimolleni, tyttärelleni, pojilleni, kaikille, jotka ovat olleet osa matkaani. En olisi ikinä osannut unelmoida tästä”, James sanoi.

Jamesin pojat Bronny ja Bryce todistivat isänsä ennätysheittoa lähietäisyydeltä ja yhtyivät juhliin.

Abdul-Jabbar piti ennätystä hallussaan lähes 39 vuotta. Hän lopetti pelaajauransa vuonna 1989. NBA:n piste-ennätys on vaihtanut omistajaa vain kerran aiemmin. Abdul-Jabbar ohitti ennätyksen aiemman haltijan Wilt Chamberlainin 5. huhtikuuta 1984.

Jamesilla ja Abdul-Jabbarilla on ollut jäätävät välit viime vuosina. Abdul-Jabbar on kritisoinut Jamesia usein, mutta on myös viime aikoina pyytänyt anteeksi sanojaan. Viimeksi hän sanoi odottavansa, että James ottaa ennätyksen nimiinsä:

”Olen kantanut soihtua 38 vuotta. Olen innoissani ja helpottunut voidessani antaa sen eteenpäin sen arvoiselle vastaanottajalle.”