Riittääkö LeBron Jamesin pistetilaston ykkössija siivittämään hänet kaikkien aikojen parhaan koripalloilijan titteliin ohi Michael Jordanin, pohtii toimittaja Niko Karvanen.

The Men Who Stare at Goats (Vuohia tuijottavat miehet) on vuonna 2009 ilmestynyt George Clooneyn tähdittämä elokuva, jossa Yhdysvaltain armeija pyrkii käyttämään mielen voimaa aseena.

Urheilussa kaikkien aikojen suurimmat GOATit (greatest of all time) ovat niitä, jotka ovat valjastaneet rautaisen mielensä voiton tavoitteluun. Michael Jordan piti haastajiensa olemassaoloa henkilökohtaisena loukkauksena ja muokkasi heistä päänsä sisällä vihollisia, jotta pystyi tuhoamaan nämä kentällä.

Jordanin perintöprinssin viittaa läpi uransa kantanut LeBron James nousi viime yönä NBA:n kaikkien aikojen parhaaksi pisteidentekijäksi ohi Kareem Abdul-Jabbarin.

Tavaramerkikseen nousseilla skyhook-heitoillaan Kareem Abdul-Jabbar (kesk.) piti pistetilaston kärkipaikkaa 38 vuoden ajan.

Koripallon GOAT-kategoriaan skyhook-heitollaan lukeutuva Abdul-Jabbar nousi tilaston kärkeen 5. huhtikuuta 1984. Reilut kahdeksan kuukautta myöhemmin 16-vuotias Gloria James synnytti esikoisensa LeBron Raymone Jamesin.

”King James” kuuluu käsittämättömästi 38-vuotiaana yhä lajinsa absoluuttisiin huippuihin. Kysymys, joka monien koripallofanien keskuudessa herää Jamesin kiivettyä pistetilaston huipulle: onko LeBron James koripallon kaikkien aikojen suurin?

Elämme kuukalenterin mukaan jäniksen vuotta, mutta urheilussa meneillään on ollut vuohen (engl. goat) vuosi. Legendojen saavutukset, lopettamiset ja vehreämmille pelinurmille siirtymiset ovat pitäneet keskustelut eri lajien kaikkien aikojen suurimmista kuumina.

Amerikkalaisen jalkapallon pelinrakentaja Tom Brady eläköityi kahdesti vuoden sisään ja lopettaessa hänelle sovitettiin ansaitusti GOATin kruunua.

Jalkapallossa Lionel Messi voitti joulukuussa uransa kruunuksi maailmanmestaruuden, joka oli hänen ansioluettelonsa suurin puute vertailussa lajin muuhun GOAT-kastiin eli Peléen ja Diego Maradonaan. Cristiano Ronaldo todennäköisesti jää urallaan ilman MM-pokaalia ja samalla eri karsinaan.

Jamesin ennätys asettuu luontevasti tähän jatkumoon.

”Ykkösmotivaationi on eräs haamu, jota jahtaan. Tämä haamu pelasi Chicagossa”, James löi tiskiin Sports Illustratedin haastattelussa vuonna 2016 voitettuaan kolmannen mestaruutensa.

Haamulla hän viittasi Jordaniin ja kiihdytti kommentillaan omalta osaltaan vertailua kahden legendan välillä. Jamesin dominoinnin jatkuessa uran kolmannelle vuosikymmenelle vertailu ”Air Jordanin” ja ”King Jamesin” välillä on kuplinut taustalla NBA-fanien alitajunnassa.

Suuruusvertailuissa eniten viitattu tilasto on mestaruuksien määrä: Jordanilla mahtisormuksia on kuusi, edesmenneellä Kobe Bryantilla viisi ja Jamesilla neljä.

Chicago Bullsin paidassa kuusi mestaruutta voittanut Michael Jordan on monien mielestä kaikkien aikojen suurin koripalloilija.

Kuusi mestaruutta ja 6–0-voittotilasto finaalisarjoissa on Jordanin puolesta puhuvien luottoargumentti. Samassa yhteydessä muistetaan huomauttaa, että Jamesilla samainen finaalisarjojen tilasto on 4 voittoa ja 6 tappiota.

Kyseisen tilaston selitysarvoa laskeva ongelma on se, että Jordan hakkasi uransa alkuaikoina pudotuspeleissä päätään Detroit Pistonsiin ja ei päässyt mittaamaan tasoaan finaaleissa. James raahasi kauden huipennukseen lukuisia Cleveland Cavaliers -poppoita, joilla ei olisi ollut mitään asiaa finaaleihin ilman kuningastaan.

On siis jotenkin perverssiä ylistää sitä, että Jordan putosi usein jo välierissä pitäen samalla finaalitilastonsa puhtaana, kun taas Jamesilla tie nousi pystyyn finaaleissa.

Mestaruuksien määriä vertaillessa kätevästi myös unohdetaan, että heinäkuussa ajasta ikuisuuteen siirtynyt Boston Celtics -legenda Bill Russell voitti 11 mestaruutta. Häntä ei silti pidetä kaikkien aikojen parhaana.

Kuinka kova juttu Jamesin ykköstila pistetilaston kärjessä oikein on?

The Ringerin toimittaja Zach Kram huomautti, että vuodesta 1966 lähtien ennätys rikkoutui nyt vasta toista kertaa. Ehjänä pysyessään James nousee todennäköisesti ainoaksi jäseneksi yli 40 000:n uralla tehdyn pisteen kategoriaan.

38-vuotias LeBron James pysyy rautaisessa kunnossa, sillä hän käyttää kehonhuoltoon väitetysti yli 1,5 miljoonaa dollaria vuodessa.

Kram nostaa artikkelissaan esille myös, että Jamesin ennätys saattaa hyvinkin olla koripallon suurista tilastokategorioista (pisteet, levypallot, syötöt, riistot, torjunnat) viimeinen, jonka kärkeen nousee uusi nimi.

Useimmat tilastokärjistä ovat pitäneet paikkansa jo vuosikymmeniä ja laji on muuttunut niin rajusti, että Wilt Chamberlainin, John Stocktonin ja Hakeem Olajuwonin syrjäyttäminen kärkisijoilta on muuttunut mahdottomaksi nykypelaajille.

James saanee myös pitää ennätyksensä kohtalaisen pitkään, sillä pelaajia lepuutetaan kauden aikana enemmän ja moni lajivaikuttaja, kuten Golden State Warriorsin valmentaja Steve Kerr, on vaatinut runkosarjan lyhentämistä nykyisestä 82 ottelusta.

Riittääkö Jamesin pistetilaston ykkössija kaikkien aikojen parhaan titteliin? Mielestäni kyllä, sillä ansioluettelossa on pistetilaston kärkipaikan ohella neljä mestaruutta, neljä arvokkaimman pelaajan palkintoa ja toistaiseksi 19 valintaa tähdistöotteluun.

Myös dominoinnin jatkumisen läpi kahden vuosikymmenen on painettava vaakakupissa.

Jordanilla pystejä on toki muutama enemmän. Lisäksi ei voi jättää huomiotta, kuinka hänen nousunsa puolijumalalliseen asemaan auttoi osaltaan rakentamaan NBA:sta yhden maailman suurimmista ja seuratuimmista urheilusarjoista.

Jordan vai James? Messi vai Pelé? Vastauksia ja näkemyksiä on yhtä monia kuin on keskustelijoita, emmekä pysty objektiivista totuutta saavuttamaan.

Väittely ei koskaan pääty ja urheilufanit jatkavat vuohien tuijottamista.