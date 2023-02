Napolin Victor Osimhen nousi korkealle ja puski taas yhden maalin sunnuntaina.

Jalkapallotähti Cristiano Ronaldolla on nimissään lukuisia ennätyksiä, mutta osalla listoista hän putoaa vääjäämättä alaspäin ajan kuluessa.

Ronaldo on tunnettu hyvästä ponnistusvoimastaan ja pääpelitaidoistaan, ja hänellä on ollut hallussaan Serie A:n puskujen korkeusennätys 256 senttimetriä. Sen rikkoi AC Milanin Fikayo Tomori toukokuussa vuonna 2021, kun hän puski Juventusta vastaan maalin 263 senttimetrin korkeudesta.

Nyt Ronaldon ohi on mennyt myös Serie A:n sarjan tämän kauden kovin maalitykki Napolin Victor Osimhen.

Osimhen nousi korkeimmalle ja puski joukkueensa 2–0-maalin.

24-vuotias nigerialaishyökkääjä nousi urheilukanava ESPN:n mukaan 258 senttimetrin korkeuteen, kun hän puski joukkueensa toisen maalin 3–0-voitossa Speziasta.

Osimhen teki Speziaa vastaan kaksi maalia ja nosti kauden maalisaldonsa Serie A:ssa jo 16:een. Lisäksi hän on syöttänyt neljä maalia pelaamissaan 17 ottelussa.

Osimhen johtaa maalipörssiä neljällä maalilla ennen Atalantan Ademola Lookmania ja Interin Lautaro Martinezia.

Oikaisu 9.43: Serie A:n ennätys ei ollut enää Ronaldon nimissä, vaan Tomorin, joka rikkoi ennätyksen vuonna 2021.