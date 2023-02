Euroopan mestarit Wilma Murto ja Topi Raitanen ovat kesäkuun kisan kirkkaimmat suomalaistähdet.

Kotimaisen yleisurheilukesän merkkikilpailu Paavo Nurmi Games rakentaa viime kesän Euroopan mestarien Wilma Murron ja Topi Raitasen ympärille tasokasta kisatapahtumaa.

Järjestäjät julkistivat tiistaina kisojen lajiohjelman. Miesten lajit Turussa ovat 100 metriä, 800 metriä, 110 metrin aidat, 400 metrin aidat, 3 000 metrin esteet, seiväs, keihäs ja kiekko. Naisten lajit ovat 800 metriä, 1 500 metriä, 100 metrin aidat, 400 metrin aidat, kolmiloikka, korkeus, seiväs ja moukari.

Kesäkuun 13. päivänä järjestettävä kilpailu on urheilijoille tärkeä näyttöpaikka elokuussa Budapestissa järjestettäviä MM-kisoja ajatellen.

”Paavo Nurmi Gamesin lajiohjelmaa on tehty sinivalkoisten silmälasien kanssa, ja mikäpä ettei, kun varsinkin naisten lajeissa meillä on Euroopan tai maailman kärkitason urheilija tai urheilijoita kisojen jokaiseen lajiin, ja hyvä tilanne on miestenkin lajeissa”, kilpailun järjestävän PN Turku Oy:n toimitusjohtaja Jari Salonen kertoi Urheiluliiton tiedotteessa.

Paavo Nurmi Games kuuluu Kansainvälisen yleisurheiluliiton (WA) Continental-kiertueen korkeimmalle kultatasolle. WA:n viimevuotisessa kisarankingissa kilpailu oli sijalla 19.

”Se on korona-aika pois lukien kaikkien aikojen korkein sijoitus. Sen parantaminen ilman Timanttiliigan statusta on haastavaa ja vaatii hyvää onnea myös säiden suhteen. Sen verran tasokas viime vuoden kilpailu oli”, Salonen arvioi.