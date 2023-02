Ruusuvuori voitti Mikael Ymerin tunnissa ja 15 minuutissa.

Emil Ruusuvuori otti Montpellierin ATP250-turnauksessa nopean voiton Ruotsin Mikael Ymeristä. Ruusuvuori iski tunnissa ja 15 minuutissa tulostaululle voittolukemat 6–4, 6–0 keskiviikkona.

Ruusuvuori ja Ymer ovat kohdanneet toisensa viidesti, ja voitot ovat nyt Ruusuvuoren hyväksi 3–2. Ruusuvuori kukisti Ymerin kahdesti vuonna 2021, mutta ruotsalainen tasoitti voitot viime vuonna Washingtonissa ja alkuvuodesta Australian Adelaidessa.

Keskiviikon ottelussa Ruusuvuori onnistui Ymeriä paremmin varsinkin syöttöpelissään.

Ruusuvuori kohtaa kaksinpelin toisella kierroksella Yhdysvaltain 201-senttisen Maxime Cressyn, joka on sijoitettu maailmanlistalla sijalle 51. Ruusuvuoren ranking on 53, mutta hän on voittanut kaksikon molemmat aiemmat ottelut.

Oikaisu 8.2. kello 17.40. Korjattu etunimi Michaelista Mikaeliksi jutun ingressissä.