Christian Atsun uskottiin löytyneen elossa tiistaina. Nyt hänen tilanteesta ei olekaan varmuutta.

Christian Atsu on ghanalainen jalkapalloilija.

JalkapalloilijaChristian Atsua ei olekaan vielä löydetty Turkin ja Syyrian maanjäristyksen raunioista. Atsun manageri Nana Sechere vahvisti asian torstaiaamuna Twitter-viestissään.

”Tilanne on edelleen sama, Christian Atsua ei ole vielä löydetty. Ellen näe Christiania tai puhu hänen kanssaan, en tee uusia päivityksiä”, Sechere kirjoittaa.

Tiistaina Ghanan jalkapalloliitto viestitti, että Atsu olisi pelastettu raunioista.

Ghanalainen Atsu, 31, pelaa nykyisin Turkin liigan Hataysporissa, ja seuran varapuheenjohtaja Mustafa Özat on myös todennut, että pelaaja olisi pelastettu, kertoo BBC. Sechere kommentoi keskiviikkona tätä tietoa, että Atsun sijainti on tuntematon.

Myös Hataysporin urheilujohtaja Taner Savut on kateissa maanjäristyksen jäljiltä.

Ghanan Turkin suurlähettiläs Francisca Ashietey-Odunton kertoi BBC:n mukaan radiohaastattelussa, että kyseessä on epätietoisuus, mihin Atsu on lähetetty. Suurlähettilään mukaan Turkin ulkoministeriö yrittää selvittää, mihin sairaalaan tai terveyskeskukseen Atsu on päätynyt.

Atsu on pelannut urallaan myös Englannissa, muun muassa 107 ottelua Newcastlessa.

Maanjäristyksen uhrimäärä on noussut jo yli 16 000:n. Turkissa kuolleita on vajaat 12 900 ja Syyriassa yli 3 100, kertovat viranomaiset ja sairaalalähteet.

Maailman terveysjärjestö WHO on arvioinut, että varhain maanantaina iskeneen maanjäristyksen uhrimäärä voi nousta jopa yli 20 000:n.