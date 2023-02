Kiekko-Espoon 24-vuotias kultakypärä Atro Leppänen on jo rikkonut tällä kaudella jääkiekon Mestiksen yhden kauden puolustajien piste- ja maaliennätykset, vaikka espoolaisilla on runkosarjaa jäljellä vielä kymmenen ottelun verran.

Atro Leppänen, 24, pelasi vielä neljä vuotta sitten Suomi-kiekon nelostasolla. Poikkeuksellista reittiä urallaan edennyt ”Mäntän Bobby Orr” on noussut Espoossa ennätysten murskaajaksi, jonka katse on lukittu ammattilaisuuteen.

Kaiken järjen mukaan Atro Leppäsen ei pitäisi kuulua maan puhutuimpien kiekkoilijoiden joukkoon.

Leppänen, 24, pelasi juniorivuotensa ikäluokkiensa SM-sarjojen sijaan Koillis-Pirkan Kiekossa alasarjoissa. Lukioikäisenä hän tosin piipahti kauden verran Tapparassa kunnes palasi kotiin loukkaantumisen jälkeen.

Vielä parikymppisenä Leppänen kiekkoili Mänttä-Vilppulassa II divisioonassa eli Suomen neljänneksi korkeimmalla sarjatasolla. Nyt hän murskaa ennätyksiä Mestiksen Kiekko-Espoossa.

Sulavasti liikkuva ja kiekollisesti taitava ”Mäntän Bobby Orr” on tehtaillut tämän kauden 42 ottelussa 51 tehopistettä (19+32). Puolustajien yhden kauden maaliennätyksen Leppänen vei Kai Syväsalmelta (18) ja piste-ennätyksen Kalle Valtolalta (14+32=46). Kaksikko edusti ennätyskausillaan Tutoa.

Miten tämä oikein on mahdollista?

”En tiedä. Viime kaudellakin tuntui, että pääsin ihan hyvin tonteille. Silloin ei jotenkin vaan mennyt. Nyt tuntuu, että menee sitten vähän niin kuin kaikki”, Leppänen vastaa.

Ensimmäistä kauttaan Kiekko-Espoossa pelaava kultakypärä Atro Leppänen on erinomainen kiekollinen puolustaja, joka tukee sarjakärjen hyökkäystä nousuillaan.

Leppäsen kausi on toistaiseksi ollut highlight-materiaaliksi kelpaavaa ilotulitusta. Tähtipuolustaja rakentaa osumia loistavilla nousuillaan, laadukkailla avauksillaan ja millintarkoilla syötöillään.

Maaliverkkoja Leppänen heiluttaa terävillä laukauksillaan kauempaa ja ohjauksillaan maalin edustalta. Jälki on näyttävää, mutta superkautta pelaava puolustaja on yhä hiomaton timantti.

”Atro on pystynyt tekemään tulosta, mutta kehittynyt paljon myös puolustussuuntaan ja kokonaisvaltaisesti”, Kiekko-Espoon päävalmentaja Tomas Westerlund sanoo.

”Hän menee koko ajan eteenpäin ja on puhjennut tällä kaudella vielä enemmän kukkaan.”

Kaksikon yhteinen historia alkaa kesästä 2019. Westerlund toimi KeuPa HT:n apuvalmentajana ja pelaajakoordinaattorina, kun Leppänen tarttui puhelimeen.

”Soittelin Tompalle ja kyselin, olisiko mahdollista päästä try-outille. Pääsin ja sain sieltä sopimuksen”, Leppänen kertaa.

Mestistä ylivoimaisesti johtavan Kiekko-Espoon kaksi parasta pistemiestä ovat puolustajia. Kultakypärä Atro Leppänen on tehtaillut 42 peliin pisteet 19+32=51 ja Aleksi Matinmikko 39 otteluun pinnat 10+36=46. Hyökkäävät puolustajat pelaavat tasaviisikoin eri pareissa, mutta ovat usein yhdessä jäällä ylivoimien aikana.

Epätavallista polkua pitkin kulkenut Leppänen aloitti Mestiksessä räväkästi upottamalla kiekon Imatran Ketterän maaliin coast to coast -nousunsa päätteeksi.

Avauskausi oli kuitenkin opettelua uuden sarjan tavoille. Välillä Leppänen löysi itsensä ylimääräisen puolustajan tai jopa hyökkääjän tontilta.

”Atro otti itseään vähän niskasta kiinni ensimmäisen vuoden jälkeen, hankki ammattilaisjeesiä ja laittoi fysiikkapuolen kuntoon”, Westerlund muistelee.

”Pirkkalassa on semmoinen firma kuin HDC eli Hockey Development Centre. Yksi vanha pelikaverini on siellä hommissa ja pääsin sinne treeniryhmään kesäksi”, Leppänen kertoo.

Hän kasvoi Keuruulla kolmen kauden aikana laatupuolustajaksi ja siirtyi Kiekko-Espooseen Westerlundin sekä seuran urheilutoimenjohtajan Kim Hirschovitsin houkuttelemana.

”Oli aika selvää, että menen sinne. Tiesin, että Espoossa on hyvä ympäristö, hyvät fasiliteetit toimia, hyvä valmennus ja hyvä joukkue. Päätös ei ollut hirveän vaikea.”

Atro Leppänen ei osannut neljä vuotta sitten II divisioonassa pelatessaan kuvitellakaan olevansa tänä päivänä Mestistä johtavan Kiekko-Espoon paras pistemies. ”Tiesin kyllä olevani lahjakas urheilussa ja olin aina ollut hyvä kaikissa pallopeleissä, mutta esimerkiksi fyysisessä kunnossa oli paljon parannettavaa. Tiesin kuitenkin, että potentiaalia olisi varmasti vielä aika paljon”, Leppänen sanoo.

Westerlund kertoo pyytäneensä Leppästä mukaansa ennen kaikkea potentiaalin perusteella.

”Kun pelaajalla on tuommoinen kehityskäyrä ja näkee, kuinka paljon hän kehittyy koko ajan, oli ihan selkeää, että haluan Atron mukaan”, hän perustelee.

Pääosa kaudesta kului jo Keuruulta tutun Eetu Pylkkäsen parina, kunnes tämän loukkaantuminen pakotti Westerlundin etsimään Leppäsen rinnalle toisen puolustajan.

”Atro tykkää osallistua hyökkäyksiin, niin siinä tarvitaan vähän puolustavampi pelaaja katselemaan taustalle, mitä siellä tapahtuu. Siinä pitää pystyä pelaamaan Atron kanssa ja lukemaan peliä hyvin”, Westerlund sanoo.

Valmentaja toteaa samaan hengenvetoon haluavansa jokaisen puolustajan ja kentällisen pystyvän pelaamaan molempiin suuntiin.

”Ehkä Pyle hoitaa paremmin puolustuspään ja minä vähän paremmin hyökkäyspäätä, mutta sanoisin, että molemmilta onnistuu molemmissa päissä pelaaminen ihan hyvin”, Leppänen kertoo.

Atro Leppäsen kehityskäyrä on osoittanut viime vuodet jyrkästi ylöspäin. Leppänen on noussut Kiekko-Espoossa noin 20 pinnan luottopuolustajasta yli 50 pistettä tehtailleeksi tehomieheksi ja mennyt samalla eteenpäin pelaajana myös kokonaisvaltaisesti.

Puolustaja kertoo pelinsä menneen eteenpäin osittain siksi, että hän on saanut tällä kaudella helpotettua ja yksinkertaistettua tekemistään.

”Pelaan ehkä vähän järkevämmin ja säästän energiaa tietyissä tilanteissa, niin niissä tietyissä hetkissä kun pitää vaikka tehdä maali tai antaa hyvä syöttö, niin pystyy sitten antamaan”, hän kertoo.

”Totta kai taidot ovat menneet eteenpäin ja tunnen olevani kokonaisvaltaisesti parempi. Ja kun on hyvä joukkue ja hyvät joukkuekaverit, niin kyllä siinä paikkojakin tulee väkisin.”

Leppänen pelaa isolla tunteella, mikä Westerlundin mukaan johtuu hänen kilpailuhenkisyydestään. Valmentaja lisää suojattinsa tehneen kovan työn ollakseen parempi pelaaja.

”Valmentajana voi aina ohjata pelaajien suuntaa, mutta semmoinen pakottaminen ei oikein toimi nykypäivänä. Atro on ollut oma-aloitteinen ja hänellä on ollut kova palo kehittää itseään.”

”Kopin ulkopuolella hän on todella sosiaalinen, positiivinen ja iloinen tyyppi. Tulee kaikkien kanssa toimeen ja ottaa muut huomioon”, Westerlund lisää.

Kultakypärä Atro Leppänen (kesk.) ja muut Kiekko-Espoon pelaajat huomioivat seuran nuoria kannattajia otteluiden jälkeen.

Espoossa Leppänen pääsee paremmin näytille kuin Mestiksen pienemmissä seuroissa. Westerlund arveleekin kultakypäränsä taitojen kiinnostavan muuallakin, ja tehopelaaja itsekin tähyää ylemmäs.

”Tavoitteena on pystyä pelaamaan täysin ammattilaisena vielä useamman vuoden ja tehdä vähän elantoa pelaamalla. Kyllä se sen verran hauskaa on, ja ylöspäin pääseminen on tavoite”, hän sanoo.

Leppäsen tehokausi on takuulla pantu merkille Liigassakin, vaikka pelipaikat suurella kiekollisella vastuulla ovatkin ylempänä kortilla ja tasoero Liigan ja Mestiksen välillä kasvaa jatkuvasti.

Mestiksessä Leppäsellä ja Kiekko-Espoolla on kevääksi vain yksi tavoite. Suomen cupin syksyllä voittaneen ja 17 pisteellä sarjaa johtavan seuran tähtäin on lukittu mestaruuteen.

”Totta kai. Muuhun ei voi kyllä oikein olla tyytyväinen”, Leppänen sanoo.

Kiekko-Espoo–Hermes torstaina 16.2. ja Kiekko-Espoo–Hokki perjantaina 17.2. Espoon Metro-areenassa. Ottelut alkavat kello 18.30.