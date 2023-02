Tim Sparv myöntää, että uudessa työssä on välillä kiusaus astua muiden varpaille – mutta se ei kannata

Tim Sparv myöntää, että aloittelevana valmentajana hän joutuu välillä hillitsemään itseään lukuisten ideoidensa kanssa.

Olen työskennellyt nyt vähän yli puoli vuotta valmentajana, ja se on enimmäkseen tuntunut uskomattoman merkitykselliseltä.

Mikään ei voita sitä, että saa tehdä kentällä töitä motivoituneiden nuorten kanssa ja nähdä heidän onnistuvan. Valmentajan työssä on kuitenkin myös sellaisia puolia, jotka ovat saaneet minut lievästi sanottuna turhautumaan.

Tähän mennessä pahinta on varmaan ollut nähdä, millaista jalkapalloa Tšekeissä toisinaan pelataan. Olemme omassa P16-sarjassamme kohdanneet joukkueita, joiden peli on todella alkeellista.

Minusta on sääli, kun joukkueella on pelin aikana 15 maalipotkua ja se päättää joka kerta pelata ne pitkänä.

Kuinka puolustaja tai keskikenttäpelaaja pääsee kehittämään teknisiä valmiuksiaan, jos pallo lentää aina pään yli?

Ei tietenkään ole pelaajien vika, että joukkueet pelaavat niin yksinkertaista jalkapalloa, vaan taktiikan takana ovat valmentajat.

Olen varma että monet vastustajistamme pelaisivat hauskempaa jalkapalloa, jos saisivat itse päättää. Nyt vaikuttaa kuitenkin siltä, että valmentajien ego estää pelaajien yksilöllisen kehityksen.

” Kannan mielelläni vastuuta ja työskentelen tiimissä, joka on koko ajan valmis kyseenalaistamaan itseään ja omia ajatuksiaan.

Voitto Sparta Prahasta vahingollisin menetelmin on tärkeämpää kuin se, että yritettäisiin kasvattaa pelaajia, jotka pystyvät vastaamaan nykyaikaisen jalkapallon korkeisiin teknisiin vaatimuksiin.

Valmentajien valitsema riskien minimoinnin tie on ajoittain saanut minut raivon valtaan. Käy sääliksi pelaajia, joilta ympäristö vaatii tuloksia ja mainetta.

On joukkueita, jotka tekevät sen hyvin, mutta juuri tällä hetkellä tuntuu, että huonon johtamisen seurauksena menetetään monia tulevia jalkapalloammattilaisia.

Toinen kokemani haaste liittyy valmentajien keskinäiseen dynamiikkaan, joukkueen toimintakulttuuriin ja muutosten tekemiseen.

Olen toistaiseksi työskennellyt P16-joukkueen ja Sparta Prahan B-joukkueen apuvalmentajana, ja tiimityöskentely on tuottanut aika lailla päänvaivaa.

Kannan mielelläni vastuuta ja työskentelen tiimissä, joka on koko ajan valmis kyseenalaistamaan itseään ja omia ajatuksiaan.

Jos asian voi tehdä jotenkin paremmin, pitää olla sen verran nöyrä ja rohkea, että pystyy muuttamaan mielensä. Koen työskenteleväni parhaiten ympäristössä, jossa on matala hierarkia ja jossa menneisyyteen suhtaudutaan terveen epäluuloisesti.

Sparta Praha on fantastinen seura, mutta olen huomannut, että työskentelymenetelmien kehittäminen aiheuttaa kitkaa.

Enemmistö seurassa työskentelevistä on asenteeltaan avoimia ja uteliaita, mutta on myös niitä, joiden on ehkä vaikeampi suhtautua muutoksiin.

Niin on varmaan muissakin seuroissa ja kaikilla työpaikoilla. Joidenkin on helpompi sopeutua uusiin menettelytapoihin.

” On etuoikeus olla mukana Sparta Prahan kaltaisessa suurseurassa, jolla on upeat henkilöresurssit. Olen nähnyt ja oppinut jo lyhyessä ajassa paljon.

Aloittelevana valmentajana olen joskus kuin häkkiin teljetty lintu. Minulla on uskomattoman paljon ajatuksia ja ideoita, jotka haluaisivat päästä esiin, mutta toisaalta en halua astua kenenkään varpaille.

Se aiheuttaa toisinaan hankalaa tasapainoilua. Täytyy samaan aikaan kunnioittaa työnantajan perinteitä ja historiaa ja yrittää koko ajan viedä asioita vähän parempaan suuntaan.

En ole sellainen ihminen, joka vain tulee työpaikalle, hoitaa puoliautomaattisesti tehtävänsä, leimaa kellokorttinsa ja poistuu. Vaadin paljon sekä itseltäni että ympäristöltäni.

On etuoikeus olla mukana Sparta Prahan kaltaisessa suurseurassa, jolla on upeat henkilöresurssit. Olen nähnyt ja oppinut jo lyhyessä ajassa paljon.

Valmentaminen on kiehtova ammatti, jossa ei koskaan tule valmiiksi. Ja siinä kai se avain juuri onkin: sinä päivänä kun luulee valmentajana tietävänsä kaiken, lakkaa olemasta hyvä valmentaja.

Suomennos: Laura Jänisniemi