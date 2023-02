Sami Välimäki pelasi avauskierroksensa Euroopan-kiertueen kisassa 65 lyönnillä.

Sami Välimäki on avauskierroksen jälkeen jaetulla toisella sijalla golfin miesten Euroopan-kiertueen kisassa Singaporessa.

Välimäki käytti avauskierrokseensa 65 lyöntiä ja on tuloksessa –7.

Kilpailun kärjessä on Pohjois-Irlannin Tom McKibbin, joka käytti avauskierrokseensa lyönnin Välimäkeä vähemmän.

Välimäki jakaa kakkossijaa Ruotsin Joakim Lagergrenin ja Simon Forsströmin sekä Ranskan Matthieu Pavonin kanssa.

Välimäen kierrokseen mahtui par-tulosten lisäksi seitsemän birdieä, yksi eagle ja kaksi bogia.

Kalle Samooja on tuloksessa –3 ja jaetulla 29. sijalla. Tapio Pulkkanen pelasi avauspäivän tulokseen –1 ja on jaetulla 50. sijalla. Mikko Korhonen pelasi kierroksensa par-vauhtia eli 72 lyönnillä ja on jaetulla 72. sijalla.