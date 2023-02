NFL:n lääketieteellinen johtaja Thom Mayer vakuuttaa, että tammikuussa sydänpysähdyksen saanut Damar Hamlin voi palata vielä pelaamaan.

Amerikkalaisen jalkapallon ammattisarjan NFL:n lääketieteellinen johtaja Thom Mayer sanoo, että Damar Hamlin pystyy palaamaan ammattilaispeleihin.

Buffalo Billsin puolustaja Hamlin sai tammikuussa sydänpysähdyksen kesken ottelun taklaustilanteen jälkeen.

Hamlinia elvytettiin kentällä puoli tuntia ja lähiomaiset kertoivat tapauksen jälkeen, että sairaalassa pelaajaa jouduttiin elvyttämään uudestaan.

”Takaan teille, että Damar Hamlin pelaa vielä ammattijalkapalloa”, Mayer sanoi tällä viikolla radiohaastattelussa uutistoimisto Reutersin mukaan.

Mayer ei kommentoinut yksityisyyden suojan alaisia terveysasioita, joten tarkkaa syytä hänen luottavaiseen asenteeseensa ei tiedetä.

Hamlin palkittiin keskiviikkona pelaajayhdistyksen palkinnolla, joka myönnetään työstä kentän ulkopuolella. Hamlin esiintyi Super Bowl -viikolla hyvävoimaisena vastaanottaessaan palkinnon.

Hamlin perusti jo opiskeluaikanaan hyväntekeväisyys­järjestön nimeltä Chasing M’s Foundation. Sydänpysähdyksen aikaan järjestöllä oli käynnissä keräys, jonka tarkoitus oli hankkia leluja hänen kotikaupunkinsa vähävaraisille lapsille.

Keräykseen tuli valtava määrä lahjoituksia, kun Hamlin toipui. Hyväntekeväisyyskeräysten sivusto Go fund me kertoo, että kerättynä on jo yhdeksän miljoonaa dollaria.

Ennen Super Bowlia on palkittu myös kauden arvokkain pelaaja. Palkinto meni Kansas City Chiefsin pelinrakentaja Patrick Mahomesille, joka johdatti joukkueensa jälleen pelaamaan mestaruudesta.

Mahomesin valinta oli liki yksimielinen. Valintaan osallistui 50 äänestäjää, joista 48 sijoitti Mahomesin listansa ykköseksi.

Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä pelattavassa Super Bowlissa Chiefs kohtaa Philadelphia Eaglesin.