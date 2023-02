Anna Nordqvist sanoo, että hänen motiivinsa yhteistyöhön Saudi-Arbian kanssa oli saada naisten golf kasvamaan.

Ruotsalainen golfaaja Anna Nordqvist kertoo SVT:n julkaisemassa uutistoimisto TT:n haastattelussa, että hän lopettaa saudiarabian valtiollisen öljy-yhtiön kanssa.

Nordqvist on ollut Saudi Aramco -yhtiön lähettiläs naisten Euroopan-kiertueella.

Nordqvist oli keskeinen mainoskasvo esimerkiksi vuonna 2021, kun kiertueen turnaus pelattiin Saudi-Arabiassa ja Aramco oli turnauksen nimisponsori.

Yhteistyö on herättänyt runsaasti kritiikkiä, koska sitä on pidetty esimerkkinä urheilupesusta. Nordqvist sanoo rankan palautteen käyneen liian raskaaksi.

”On selvää, että ymmärrän valtaosan kritiikistä. En tue hallitusta ja kaikkea Saudi-Arabiassa tapahtuvaa”, Nordqvist sanoi.

Hän sanoo ottaneensa roolin vastaan, koska halusi auttaa naisten golfia kasvamaan. Hän kiistää, että kysymys olisi ollut rahasta.

”En ollut valmis vastaanottamaan niin paljon vihaa ja ilkeitä kommentteja sellaisilta ihmisiltä, jotka eivät minua tunne. Minulta on kysytty, mitä edustan ja kuka olen ihmisenä”, Nordqvist sanoo.

Nordqvistin roolia on kritisoinut esimerkiksi ihmisoikeusjärjestö Amnesty.

Saudi-Arabia on vahva toimija urheilussa, esimerkiksi jalkapalloilija Cristiano Ronaldo siirtyi MM-kisojen jälkeen maan pääsarjaan ja jalkapalloikoni Lionel Messi on tehnyt maan kanssa markkinointiyhteistyötä. Maa on valmistelemassa myös jalkapallon MM-kisojen hakemista vuodelle 2030.

Golfissa saudirahoitteinen LIV-kiertue on hiertänyt ammattilaiskiertuetta järjestävän PGA:n ja LIV-kiertueelle osallistuvien golfareiden välejä. Viime kesänä PGA esimerkiksi antoi porttikiellon omiin kilpailuihinsa niille golfareille, jotka osallistuivat LIV-kiertueelle.

Naisilla ei ainakaan toistaiseksi ole kilpailua LIV-kiertueella. Saudi-Arabiasta saattaa myös tulla jalkapallon naisten MM-kisojen sponsori.