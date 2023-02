Poplaulaja Rihanna palasi yli viiden vuoden keikkatauolta miljoonayleisön eteen amerikkalaisen jalkapallon NFL-liigan loppuottelun Super Bowlin puoliaikashow’ssa Yhdysvaltain Glendalessa.

Rihanna oli esiintynyt ennen sunnuntaita viimeksi tammikuussa 2018 järjestetyssä Grammy-palkintogaalassa yhdessä DJ Khaledin ja Bryson Tillerin kanssa. Hänen edellinen levynsä Anti ilmestyi 2016.

”Visuaalisesti näyttävä”, C Moren studioisäntä Petri Pasanen tiivisti.

Korkeuksissa esiintynyt Rihanna pukeutui puoliaikashow’ssa kokopunaiseen vaatetukseen, mikä sai NFL-aiheisen Twitter-meemitilin vertaamaan artistia Seesamtie-sarjan punaiseen Muppet-hahmoon Elmoon.

Puoliaikashow korosti barbadoslaisen Rihannan juuria. Asia ei tullut yllätyksenä, sillä artisti paljasti jo Super Bowlin alla sisällyttävänsä esitykseensä elementtejä karibialaisesta kulttuurista.

”Minulle on tärkeää tehdä tämä show ja edustaa siirtolaisia, kotimaatani Barbadosta sekä mustia naisia kaikkialla”, Rihanna sanoi torstaina medialle uutistoimisto Reutersin mukaan.

Puoliaikashow’n aikana kuultiin muun muassa Rihannan suurin hitti Umbrella, jota C Moren selostaja Mika Laurila odotti kuultavaksi jo päiviä ennen ottelua.

”Umbrella on varmaan semmoinen, että se nyt on pakko kuulla. Super Bowl -esitykseen tarvitaan ne koukut, että ai niin, tämä on tämä tyyppi”, Laurila perusteli Tailgate-podcastissaan.

Rihanna esitti 13-minuuttisessa show’ssaan myös muun muassa kappaleet Rude Boy, Work, Run This Town ja Diamonds.

” ”Minulle on tärkeää tehdä tämä show ja edustaa siirtolaisia, kotimaatani Barbadosta sekä mustia naisia kaikkialla.”

Rihannan ympärillä esiintyi joukko valkoisiin pukeutuneita tanssijoita.

Paluu esiintymislavoille merkitsi 34-vuotiaalle artistille takinkääntöä, sillä hän on aiemmin kieltäytynyt esiintymässä Super Bowlista peräti kaksi kertaa.

”Kuka siitä hyötyisi? Ei minun väkeni. En voisi olla takinkääntäjä. En voisi olla mahdollistaja. Siinä organisaatiossa on asioita, joista olen vahvasti eri mieltä, enkä ollut aikeissa olla heille hyödyksi millään tavalla”, Rihanna sanoi aikakauslehti Voguen haastattelussa lokakuussa 2019.

Britannian yleisradioyhtiö BBC paljasti Rihannan kieltäytymisen syyn lokakuussa 2018. Artisti halusi BBC:n mukaan tukea polvistumiset NFL-liigassa aloittanutta pelinrakentajaa Colin Kaepernickia.

BBC kertoi yhdeksänkertaisen Grammy-voittajan lähipiiriin kuuluvan henkilön vahvistaneen aikakauslehti US Weeklylle, ettei Rihanna hyväksy NFL:n asennetta.

Kaepernick ei ole pelannut NFL:ssä kauden 2016 jälkeen. Pelinrakentajan kohtelu ei kuitenkaan enää ollut este viime vuoden toukokuussa äidiksi tulleen poptähden comebackille.

”Kun tulet äidiksi, tapahtuu jotain, joka saa sinut tuntemaan, että voit valloittaa maailman ja tehdä mitä tahansa”, Rihanna sanoi.

”Joten niin pelottavaa kuin se [paluu] onkin, haasteessa on jotain todella innostavaa.”

” ”Kun tulet äidiksi, tapahtuu jotain, joka saa sinut tuntemaan, että voit valloittaa maailman ja tehdä mitä tahansa.”

Rihannan puoliaikashow oli visuaalisesti näyttävä.

Lue lisää: Rihanna palaa lavalle yli viiden vuoden keikkatauon jälkeen

Lue lisää: Rihanna kieltäytyi esiintymästä Super Bowlissa – BBC: Poptähti haluaa tukea polvistumiset aloittanutta pelaajaa

Philadelphia Eaglesin ja Kansas City Chiefsin välisen ottelun tauolla nähty spektaakkeli oli ensimmäinen teknologiajätti Applen suoratoistopalvelun Apple Musicin sponsoroima puoliaikashow.

NFL ja Apple Music julkistivat syyskuussa viisivuotisen sopimuksen, jonka arvo on mediatietojen mukaan 250 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria eli reilut 230 miljoonaa euroa.

Sopimuksen vuosiarvo on siis 50 miljoonan dollarin eli lähes 47 miljoonan euron luokkaa, kertovat muun muassa urheilumediat The Athletic ja Sports Business Journal sekä sanomalehti The New York Times.

Rihannalle ei irtoa tästä potista senttiäkään, sillä esiintyjille ei makseta palkkiota puoliaikashow’sta. Artistit päinvastoin maksavat itse kustannukset osin sponsorien avulla saadakseen haluamansa esityksen.

Talouslehti Forbes kertoi kaksi vuotta sitten, kuinka The Weeknd käytti Super Bowl -spektaakkeliinsa seitsemän miljoonaa dollaria. Verkkomedia Digital Music Newsin mukaan artisti myi puoliaikashow’n jälkeisellä viikolla miljoona keikkalippua.

Rihannakaan ei lopulta jää maksajaksi. Brittilehti The Sun kertoi marraskuussa artistin solmineen Apple TV:n kanssa miljoonien puntien arvoisen sopimuksen dokumentista, jossa paluukeikka on keskeisessä roolissa.

” Rihannalle ei irtoa tästä potista senttiäkään, sillä esiintyjille ei makseta palkkiota puoliaikashow’sta.

Super Bowlin alkuseremonioiden aikana nähtiin ylilento, jossa jokaisen hävittäjän ohjaamossa oli naislentäjä.

Yhdysvaltain kansallislaulun yhteydessä perinteisesti nähtävällä hävittäjien ylilennolla tehtiin historiaa, kun kaikkia neljää hävittäjää ohjasi naispilotti ensimmäistä kertaa Super Bowlissa.

Tapauksella juhlistettiin naisten 50-vuotista historiaa hävittäjälentäjinä Yhdysvaltain laivastossa.

Yhtenä Super Bowl -lentäjänä toiminut luutnantti Caitie Perkowski sanoi Good Morning America -ohjelmassa, ettei hänen sukupuolestaan tehdä numeroa lentotukialuksella.

”Meidät koulutettiin tekemään tätä työtä yhdessä. En liittynyt laivastoon ollakseni naispuolinen hävittäjälentäjä vaan ollakseni hävittäjälentäjä”, Perkowski sanoi.

Hän kutsui ylilentoa kaikkien lentäjien unelmaksi. Luutnantti Suzelle Thomas puolestaan kertoi ensimmäisen reaktionsa olleen epäusko – hän ei meinannut käsittää pääsevänsä osaksi megatapahtumaa.

Timanttimuodostelmassa lensivät NFL:n mukaan Lockheed Martin F-35 Lightning II -monitoimihäivehävittäjä, kaksi Boeing F/A-18F Super Hornet -monitoimihävittäjää sekä elektroniseen sodankäyntiin tarkoitettu Boeing EA-18G -hävittäjä.

Kansallislaulun eli The Star-Spangled Bannerin esitti kahdeksankertainen Grammy-voittaja Chris Stapleton. America the Beautifulin tulkitsi 12 kertaa Grammyllä palkittu Babyface.