Miro Little, 18, pääsee mukaan Lauri Markkasen historialliseen hetkeen

Miro Little sai kutsun Basketball Without Borders -leirille, joka järjestetään NBA:n tähdistöviikonlopun yhteydessä.

Suomen miesten koripallomaajoukkueessa viime vuonna debytoinut Miro Little sai kutsun Basketball Without Borders -leirille, joka järjestetään 17.–19. helmikuuta Salt Lake Cityssä NBA:n tähdistöviikonlopun yhteydessä.

Little, 18, on Tampereen Pyrinnön kasvatti ja pelaa high school -koripalloa Yhdysvalloissa. Leiri on NBA:n 21 vuotta sitten lanseeraama maanosakohtaisten lukioikäisten huippupelaajien leiritys. Sille osallistuu 40 miespelaajaa 27 maasta.

Suomen Koripalloliiton tiedotteen mukaan leirin ohjelmaan kuuluu erilaisia liikkumis-, heittämis- ja taitotestejä, ammattilaisuuteen evästäviä seminaareja sekä leirin huipentava turnaus.

Leirin päätteeksi Little pääsee todistamaan suomalaisen koripallon historiallista hetkeä, kun leiriläiset pääsevät seuraamaan NBA:n tähdistöottelua, johon Lauri Markkanen, 25, on nimetty ensimmäisen suomalaispelaajana.

Little ja Markkanen edustivat Suomea joukkuetovereina viime vuoden EM-kilpailuissa Prahassa ja Berliinissä. Susijengi eteni puolivälieriin.