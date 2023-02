Brittisoutaja ylitti Atlantin hieman alle kahdessa kuukaudessa.

BRITTI Miriam Payne souti Kanariansaarten La Gomeralta Karibian Antigualle 59 päivässä, 16 tunnissa ja 36 minuutissa. Se on uusi Atlantic Challenge -kilpailun naisten yksikkösoudun ennätys.

Payne saapui Antigualle perjantain vastaisena yönä paikallista aikaa, kertoivat kisajärjestäjät Facebook-sivuillaan. Paynen soutumatkan pituus oli hieman alle 3 000 merimailia eli reilut 5 000 kilometriä.

Paynen aika alittaa aiemman ennätyksen kahdella tunnilla ja 38 minuutilla.

Payne on kertonut saaneensa ajatuksen osallistua Atlantic Challenge -kisaan jo kuusi vuotta sitten. Payne on äskettäin saanut valmiiksi astrofyysikan opintonsa.

Paynen kilpailu ei sujunut ilman kommelluksia. Häneltä muun muassa katkesi airo joulupäivänä.

”Täytyi vain mennä sen mukaan, mitä tapahtui, ja tulla sen kanssa toimeen”, Payne totesi.

Payne keräsi soudullaan hyväntekeväisyyteen 13 000 euroa.

Tänä vuonna Atlantic Challenge -kisan nopein oli espanjalainen neljä soutajan joukkue, joka souti Atlantin yli 31 päivässä, 17 tunnissa ja kahdeksassa minuutissa. Nopein yksinsoutaja oli Britannian Mike Bates, joka selviytyi urakasta reilussa 46 päivässä.

Kaikkiaan tänä vuonna mukana oli 43 soutajaa, joista muutama on vielä matkalla kohti Antiguaa.

Viime vuonna kisaan osallistui myös suomalainen pariairokaksikko, Markus Mustelin ja John ”Jolle” Blässar. He voittivat pariairokaksikkojen luokan käyttäessään aikaa reilut 41 vuorokautta.

Parhaillaan Atlantin yli on soutamassa suomalainen Jari Saario, mutta hän ei ole mukana Atlantic Challenge -kisassa. Saarion tavoitteena on olla ensimmäinen ihminen, joka soutaa Atlantin yli edestakaisin. Saario on nyt soutamassa kohti Miamia, ja myöhemmin keväällä hän aikoo soutaa New Yorkista Lontooseen.