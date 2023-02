Katri Lylynperä oli edellisten MM-kisojen positiivinen suomalaisyllättäjä. Planican MM-joukkueesta pudonnut hiihtäjä avautui lauantaina viimein kohtalostaan.

Kun hiihtokausi alkoi, pidettiin selvänä, että Oberstdorfin MM-kisoissa 2021 peräti kahdeksanneksi sijoittunut sprintteri Katri Lylynperä, 29, raivaisi tiensä Suomen MM-joukkueeseen Planicaan.

Mutta kun Hiihtoliitto tiistaina ilmoitti kisajoukkueensa, kolminkertaisen MM-kävijän ja Pekingin olympiasprintterin nimi puuttui listalta. Jasmin Kähärä, Johanna Matintalo, Anne Kyllönen ja Jasmi Joensuu ovat Suomen kvartetti Planican MM-sprintissä 23. helmikuuta alkavissa kisoissa.

Tampereella tammikuussa SM-sprintin voittanut Johanna Matintalo (kesk.) on Suomen suurin sprinttitoivo MM-Planicassa. Hopeamitalisti Katri Lylynperä (vas.) jäi kisoista ulos, mutta pronssimitalisti Jasmin Kähärä valittiin.

Lylynperä ei valintojen jälkeen ottanut kohtaloonsa julkisesti kantaa, vaan asiasta puhui julkisuudessa vain hänen valmentajansa Juho Halonen. Lauantaina Vantaan Suomen cupin kilpailun jälkeen Lylynperä oli valmis puhumaan itse medialle.

Hän sijoittui upeassa talvisäässä hiihdetyllä 10 kilometrin (p) matkalla seitsemänneksi.

”Ulkopuolelle jääminen ei yllättänyt. Kriteerit oli kerrottu, ja jokaiselta valitulta löytyi maailmancupista parempi sijoitus kuin minulta. MM-valinta olisi ollut minulle jonkinlainen yllätys.”

”En koe kärsineeni minkäänlaista oikeusmurhaa.”

Vaikka Lylynperä hyväksyi valmennusjohdon valintaratkaisut, se ei tarkoita, etteikö sisällä olisi viikon mittaan myllertänyt.

”Mikä se sellainen urheilija on, joka ei pety, kun tavoitteet eivät täyty?”

Vuokatti Ski Teamia edustavan Lylynperän uran jatko on täysin auki. Hänellä on ollut opinto-oikeus Tampereen teknillisessä yliopistossa, mutta sen hän on tämän lukukauden jälkeen menettämässä. Lylynperä harkitsee opintopaikan hakemista yhteishaun kautta jostain muualta.

”Jos jatkan, sen pitää olla 3–4 vuoden projekti”, ei mikään yhden kauden juttu.

Vaikka arvokisoja on neljässä vuodessa kolmet, putoaminen jo yksistä voi ajaa tämänkin tasoisen hiihtäjän tukalaan tilanteeseen. Arvokisastatus on kova sana esimerkiksi kumppanuusneuvotteluissa ja sponsorisopimusten bonusrintamalla.

”Lisäksi Olympiakomitean huippuyksilötuki on ollut minulle erittäin tärkeä, ja putoaminen MM-kisoista voi tarkoittaa sen menettämistä.”