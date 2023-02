Juho Kokon, 23, ääni on tuttu jo sadoilletuhansille suomalaisille – mutta vain harva tunnistaa hänet

Rallin MM-sarjaa selostava Juho Kokko on ikäisekseen jo melkoisen kokenut työssään. Hän antaa jakaa vinkkinsä alalle haluaville.

Juho Kokko selostaa MM-rallia C Morelle.

Rallin suosio Suomessa on noussut Kalle Rovanperän johdolla parin viime vuoden aikana merkittävästi.

Samalla valokeilaan on noussut myös toinen nuori tekijämies, Rovanperää vain vuoden vanhempi Juho Kokko, 23.

C Moren lähetysten pääselostajasta on tullut rallikansan virallinen ääni.

”Loppuvuodesta 2021 tuottaja soitti, että kiinnostaisiko minua ralliselostaminen. Ei hän ehtinyt sanoa edes kysymystä loppuun, kun jo vastasin, että kiinnostaa! Ei tarvinnut miettiä sekuntiakaan”, Kokko kertoo.

Kokko selosti MM-rallia jo viime kaudella. Täksi kaudeksi sarjan tv-oikeudet siirtyivät yksinoikeudella C Morelle, joten Kokon asema maan ykkösralliäänenä kasvoi entisestään.

”Ei katsojamäärällä oikeastaan ole minun selostuksiini ollut koskaan vaikutusta. Mutta ehkä tämän tilanteen tajusin Monten rallin avauspäivänä, kun tiesin, että lähetys tulee Maikkarilta juuri ennen kymppiuutisia.”

Monte Carlon avauserikoiskoe pari viikkoa sitten tavoitti Finnpanelin mukaan MTV3:lla yli 650 000 suomalaista. Keskikatsojamääräkin oli lähes 400 000.

Rallikansa on kaikesta päätelleen pitänyt nuoresta selostajaässästä.

”Palautetta on tullut paljon, pelkästään positiivista. Se on tässä työssä yksi valtavan iso suola”, kuinka aktiivista porukkaa on katsomassa.

On Kokko myös hieman kriittistäkin palautetta saanut. Nuori selostaja oppi kerrasta rallikansan pulssin.

”Varmaan se tulee tähän nuoreen ikään, mutta ensimmäisessä kisassani viime kauden Montessa olin kieltämättä aika innostunut.”

”Siitä tuli vähän palautetta, että selostat avauskisaa ihan kuin Rovanperä olisi voittanut jo maailmanmestaruuden. Mutta se oli aika luonnollista, että oli intoa. Ainakin se oli aitoa. Sen jälkeen olen vähän rauhoittanut”, Kokko naurahtaa.

Lappeenrannassa kasvanut Kokko asuu nykyään Jyväskylässä. Hän muutti Keski-Suomeen puolitoista vuotta sitten päästyään Jyväskylän yliopistoon opiskelemaan journalistiikkaa.

Selostajana Kokko on iästään huolimatta jo melkoisen kokenut. Hänen kirjanpitonsa kertoo, että 600 selostetun lähetyksen raja meni rikki loppuvuodesta 2022.

Ensimmäisen lähetyksensä hän selosti jo 16-vuotiaana. Se oli Fanseat-palvelussa näytetty jääkiekon Mestiksen karsintaottelu Imatran Ketterä–Rovaniemen Kiekko, jonka Kokko sinnikkyydellään sai kinuttua selostettavaksi.

”Siitähän hommat lähtivät aika nopeasti liikkeelle. Seuraavalla kaudella selostin koko kauden Suomi-sarjaa. 18-vuotiaana tuli ensimmäinen SM-liigaottelu.”

Jyväskylässä asuva Kokko käy selostamssa MM-rallit Helsingissä MTV:n uusissa ja prameissa tiloissa.

Kokko on selostanut SM-liigaa televisioon jo useamman kauden ajan. Joskin kuluvalla kaudella hän on ollut pitkiä aikoja sivussa pitkittyneen mykoplasma-taudin takia.

Moottoriurheilu on kuitenkin Kokolle numero yksi.

Ennen rallia Kokko ehti selostaa jo muuan muassa IndyCaria ja naisten formulasarjaa.

”Olen päässyt kokemaan monta upeaa hetkeä. Senkin kerran tuli epäuskoinen fiilis, kun ekassa W Series -kisassani kommentaattorina viereen istui JJ Lehto moottoripyöräbootsit jalassa. Se kisa oli muuten Emma Kimiläisen ensimmäinen voitto.”

Nykyään MM-rallien selostushommat sujuvat Kokolta jo rautaisella rutiinilla. Erikoiskokeiden välissä hän hoitelee kokeneen tekijän elkein myös studioisännän roolia asiantuntijoiden rinnalla.

Kokko saa elää nyt lapsuuden unelma-ammattiaan todeksi. Yksi haave siintää kuitenkin jossakin tulevaisuudessa.

”Kun 16-vuotiaana aloitin nämä hommat, minulla oli tavoitteena, että saisin tehdä lätkää ja moottoriurheilua. Kyllä se kirkkain tavoite tai haave on edelleen se, että saisin jonakin päivänä selostaa formula ykkösiä.”

F1-ympyröistä tulevat myös Kokon suurimmat selostajaesikuvat.

”Oskari Saari on ollut minulle kaikista suurin. Hän oli lapsuusaikojeni F1-selostaja. Toinen on Matti Kyllönen, joka on mentoroinutkin minua paljon.”

”Jääkiekon puolella totta kai Antero Mertaranta. Myös Mika Saukkonen täytyy nostaa esikuvana esiin. Mika oli ensimmäinen, jolta kysyin, miten selostajaksi voisi ruveta. Olin silloin 14-vuotias, ja Lappeenrannassa pelattiin pelattiin jääkiekon alle 18-vuotiaiden MM-kisoja”, Kokko muistelee.

SELOSTAMINEN saattaa olla yksi urheilusta kiinnostuneiden nuorten unelma-ammateista. Kokko on päässyt toteuttamaan nopeasti oman haaveensa. Nyt hän antaa vinkkinsä selostajan työstä kiinnostuneille.

”Ehdoton ykkönen on, että uskalla haaveilla. Haave voi tuntua miten kaukaiselta tahansa, mutta jos et itse usko haaveeseesi, ei siitä voi ikinä tulla totta”, Kokko paaluttaa.

Myös monipuolisuus on alalla arvossa.

”Jääkiekko ja jalkapallo ovat isoja ja suosittuja lajeja, mutta harvoin jos koskaan kukaan nuori selostaja hyppää suoraan selostamaan NHL:ää ja Valioliigaa.”

”Jos jääkiekko ja jalkapallo ovat peruslajejasi, seuraa jääkiekkoa ainakin sieltä Mestiksestä lähtien, mieluiten Suomi-sarjastakin. Futista Ykkösestä lähtien. Siellä on niitä mahdollisia tehtäviä.”

Itse Kokko tunki muutama vuosi sitten itsensä puoliväkisin ensimmäiseen selostukseensa Imatralla. Hän kannustaakin tulokkaita vahvaan oma-aloitteellisuuteen.

”Pitää olla valmis soittelemaan puheluita. Rohkeasti yhteyttä seuroihin”, jotka tekevät esimerkiksi tällaisia fanikameralähetyksiä.

”Edelleen sanon myös sitä, että pitää olla tietty nöyryys. Itsekin olen tehnyt alkuun myös kirjoitushommia. Pelkän selostamisen varaan ei kannata laskea. Mitä monipuolisemmin osaat, sen parempi”, Kokko sanoo.