The Guardian: Qatarin emiirillä suunnitelmana omistaa PSG:n lisäksi Manchester United

Brittimedian tietojen mukaan Manchester United olisi kaupan 6 miljardilla eurolla, ja qatarilaiset ovat kiinnostuneet seuran ostamisesta.

Qatarin emiiri Tamim bin Hamad al-Thani omistaa entuudestaan jalkapalloseura Paris Saint-Germainin ja haluaa myös Valioliiga-jätti Manchester Unitedin omistukseensa, kertoo The Guardian -lehti.

Lehden mukaan emiirin pitää todistaa Euroopan jalkapalloliitto Uefalle, että kumpaakin seura hallinnoisi oma yhtiönsä. Lehden mukaan emiiriä ei kiinnosta vähemmistöomistus Unitedissa.

Euroopan jalkapalloliiton säännöt eivät salli kahden seuran, joilla on sama omistajataho, pelaavan samassa kilpailussa. Tähän ongelmaan qatarilaiset etsivät ratkaisua.

The Guardianin mukaan qatarilaiset luottavat siihen, että heidän suunnitelmansa hyväksyttäisiin. Ennakkotapaus vastaavanlaisesta järjestelystä on olemassa, sillä Red Bull Salzburgia ja RB Leipzigia hallinnoivien yritysten taustalla on sama omistaja, Red Bull GmbH. Syyskuussa 2018 itävaltalaisseura ja saksalaisseura kohtasivat toisensa Eurooppa-liigassa.

Brittimediassa on esiintynyt ristiriitaisia tietoja siitä, onko emiirillä kiinnostusta omistaa United kokonaan vai vain osittain. Sky Sports kertoi viikolla, että Qatarin sijoitusrahasto olisi kiinnostunut ostamaan kymmenen prosentin osuuden Manchester Unitedista.

Manchester Unitedin omistava Glazerin perhe ilmoitti marraskuussa myyvänsä seuran, ja mediatietojen mukaan hintapyyntö olisi 6,1 miljardia euroa.

Sky Sportsin tietojen mukaan qatarilaiset ovat keskustelleet sijoitusosuuksien ostamisesta myös Liverpool FC:n ja Tottenham Hotspurin kanssa. Liverpoolin omistava Fenway Sports Group on kertonut etsivänsä sijoittajia, jotka voisivat ostaa osuuden Liverpoolista.