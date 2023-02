Vaasan Sport löi hanskat tiskiin, vaikka sillä on 12 runkosarjaottelua jäljellä

Vaasan Sport toteaa jääneensä pudotuspelien ulkopuolelle, vaikka runkosarjasta on viidennes jäljellä. Tyhjennysmyynnissä seura luopuu kärkipelaajistaan.

Vaasan Sport ilmoitti lauantaina selvällä suomen kielellä luovuttaneensa tämän kauden suhteen. Sportilla olisi vielä täydet mahdollisuudet pudotuspeleihin, mutta seurajohto ei näe tilannetta niin. Vaasalaisilla on kaksitoista runkosarjaottelua jäljellä ja yksitoista pistettä matkaa pudotuspeleihin oikeuttavalle kymmenelle sijalle.

Sportin toimitusjohtajan Tomas Kurténin mukaan mahdollisuudet pudotuspeleihin ovat menneet.

”Pudotuspeleistä ulos jääminen toisena kautena peräkkäin on sekä erittäin harmillista, että kallista. Näillä säästötoimenpiteillä saamme paikattua ainakin osan puuttuvista ottelutuotoistamme. Liiga on ollut tänä kautena historiallisen kovatasoinen, ja vaikka joukkue on pelannut hetkittäin erittäin hyvää kiekkoa, se ei ole riittänyt”, Kurtén sanoo Sportin tiedotteessa.

Sport kertoo päättäneensä myydä ja vuokrata joitakin pelaajiaan loppukauden ajaksi. Siirtoraja umpeutuu keskiyöllä keskiviikon ja torstain välisen yönä.

Sportin hallituksen puheenjohtajan Heikki Hiltusen mukaan seuran lähitulevaisuuden ratkaisut tehdään talous edellä.

”Urheilullinen tulos harmittaa ja vaikuttaa myös seuran talouteen. Tämän lisäksi koronavuodet iskivät Vaasan Sportin liiketoimintaan erittäin huonoon aikaan. Uuden areenan piti olla uuden alku, mutta koronasta alkoikin rajoitusten aika – saimme kaikki investointikustannukset syliimme, mutta uuden areenan uutisarvo ja tulovirrat jäivät tulematta”, Hiltunen kertoo tiedotteessa.

”Olemme kipuilleet tämän kanssa, ja nyt uskon, että osakeanti ja yllä mainitut säästötoimenpiteet tasapainottavat tilanteen ja antavat meille mahdollisuuden panostaa tulevaan.”

Hiltunen uskoo, että joukkue pystyy loppukaudella tarjoamaan kiinnostavia kiekkohetkiä.

”Kärkipelaajista luopuminen avaa paikkoja muun muassa meidän nuorille pelaajillemme, ja antaa heille myös arvokasta liigakokemusta.”