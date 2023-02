Korson Vedon puheenjohtaja Ari Koskenoja sanoo, että kausi jää taloudellisesti tappiolle. Myös pelillisesti riittää haasteita suuri määrä.

Ducks–Hurmos 2–3

Vantaa Ducks puolustaa pääkaupunkiseudun mainetta lentopallon miesten Mestaruusliigassa, mutta jälleen kerran haasteita riittää vaikka muille jaettavaksi.

Korson Vedon edustusjoukkue kuuluu pääsarjan vakiokalustoon, mutta mitaleilla se on ollut toistaiseksi vain kerran: keväällä 2004 tuli SM-pronssia. Muut kaudet ovat sujuneet ailahtelevasti. Iloa on tullut pudotuspeleissä, mutta karsinnoissa on ollut totinen paikka.

Kuluvaan kauteen Ducks lähti toiveikkaana, mutta vaikeuksia tuli pian.

”Mollivoittoisesti on mennyt. Ensin tuli loukkaantumisia, ja sitten iski influenssa-aalto, jonka takia jouduttiin siirtämään kolme ottelua. Nyt on mennyt vähän paremmin”, sanoo Korson Vedon puheenjohtaja Ari Koskenoja.

Ari Koskenoja

Hän viittasi Ducksin kahteen aiempaan otteluun ennen sunnuntain kohtaamista joensuulaista Karelian Hurmosta vastaan. Ennen Hurmosta-ottelua Ducks ehti voittaa Kyyjärven ja Tuto-Volleyn, mutta niiden jälkeen tuli Lumo-hallissa kitkerä takaisku yli kahden ja puolen tunnin taistelun jälkeen.

Hurmos katkaisi kolmen ottelun tappiojaksonsa ja kukisti Ducksin 3–2 sunnuntaina.

Päävalmentaja Juho Rajalan komennossa pelaava Ducks oli erissä jo tappiolla 0–2, mutta tuli takaa tasoihin ja pakotti vastustajansa viidenteen erään. Sen Hurmos vei 15–13.

Ducksin kokoonpanossa nähtiin tuore kasvo, kun Hassib Fowad Rezai oli tuuraamassa joukkueen ranskalaista liberoa. Louis Pineua oli sovitulla lomalla Pohjois-Suomessa.

HS kertoi sisukkaan Rezain tarinan vuonna 2019.

Insinööriksi valmistunut Rezai pelaa normaalisti ykkössarjaa Karhulan Veikoissa, mutta nyt tuli mahdollisuus päästä pelaamaan jälleen pääsarjaa.

Hassib Fowad Rezai, kuva vuodelta 2019.

”Oli mukavaa päästä pelaamaan liigaa melkein vuoden tauon jälkeen. Työkuvioni ovat muuttuneet, ja siksi ei ole mahdollista pelata liigaa koko ajan. Nyt olimme hyökkäyksissä kaksi erää ongelmissa. Sitten paransimme, mutta Hurmos pelasi viidennessä erässä ratkaisevat pisteet paremmin”, sanoi Rezai.

Päävalmentaja Rajala oli Rezain edesottamuksiin tyytyväinen.

”Rezai hoiti loistavasti tonttinsa ja pystyi auttamaan meitä”, sanoi Rajala.

Pahin takaisku Ducksille tuli, kun yleispelaaja Marko Määttänen satutti pohjettaan.

”Luultavasti pohje repesi, mutta tarkemmissa kuvauksissa asia selviää”, kertoi Rajala.

Puheenjohtaja Koskenojan mukaan Ducksin kausi on ollut myös taloudellisesti hyvin raskas.

”Korona-aika pani ensiksi pohjat. Siitä seurasi se, ettei väki osannut ainakaan vielä alkukaudesta tulla paikalle. Myös yleismaailmallinen tilanne vaikuttaa. Yritykset eivät itsekään näe, mikä on tulevaisuus, ja varovat sopimusten tekemistä. Kun ehdottaa sopimuksen tekemistä, päätöksenteko siirtyy.”

Ducksin liigajoukkueen budjetti on 275 000 euroa.

”Kuukauden kuluttua tavoitteenamme on saada viimeiseen runkosarjaotteluun Hurrikaani-Loimaata vastaan tupa täyteen. Vaikka viimeinen ottelu myytäisiinkin loppuun, talous jää pakkaselle”, toteaa Koskenoja.

Onko mitään keinoa, jonka avulla Ducks voisi ottaa pysyvästi paikkansa parrasvaloissa ja saada poikki kierteen, jossa vuorottelevat pudotuspelien avauskierrokset ja sarjassa pysyminen?

”Organisaatiota pitäisi vahvistaa ja sitä kautta myös joukkuetta. Mutta tähän tarvitaan rahaa”, miettii Koskenoja.

”Pääkaupunkiseudulla pitäisi panna yhteen viisaat päät, jotta seuraava kehitysaskel pystyttäisiin ottamaan.”

Sinnikkyydestä Ducksin taustavoimia ei sovi moittia. Monessa muussa yhteisössä olisi voitu jo luovuttaa, mutta Ducksissa on jaksettu takaiskuista huolimatta.

”Pronssikevään 2004 talkoovoimasta suurin osa on edelleen mukana. Elämänviisautta on varmasti tullut lisää, mutta askel on lyhentynyt. Noin 40 hengen porukka on ollut uskollisesti mukana. Se on sitoutunutta joukkoa, joka panee kalenteriinsa Ducksin tapahtumat ykkösjutuksi”, sanoo Koskenoja.

Ducks on kauden loppuun asti lujilla, koska sen jäljellä olevat ottelut runkosarjassa ovat kärkipään joukkueita vastaan. Ducks pelaa vieraissa Savo-Volleyta ja Akaa-Volleyta vastaan, ja kotonaan se kohtaa vielä VaLePan ja Hurrikaani-Loimaan.

Liigan jäljellä olevilla kierroksilla nähdään tuima taistelu siitä, kuka ottaa viimeisen pudotuspelipaikan, kuka pitää sarjapaikkansa ja ketkä hakevat vauhtia karsinnoissa.

