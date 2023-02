Ilkka Herola oli kahdeksas ja 15. Eero Hirvonen yhdistetyn maailmancupin kisassa Saksan Schonachissa.

Ilkka Herola oli parhaana suomalaisena kahdeksas yhdistetyn maailmancupin kisassa Saksan Schonachissa. Herola oli mäkiosuuden jälkeen sijalla 13. Kisan voitti maailmancupin kärkimies, Itävallan Johannes Lamparter 1,6 sekunnilla Norjan Jens Lurås Oftebrohon. Herola jäi voittajasta minuutin ja 2,7 sekuntia.

Mäen jälkeen 23:ntena ollut Eero Hirvonen kohensi ladulla sijoituksensa 15:nneksi. Arttu Mäkiaho oli 32:s ja Waltteri Karhumaa 36:s.

Kisa oli yhdistetyssä viimeinen ennen Planican MM-kisoja. Miesten ensimmäinen MM-koitos on normaalimäen kisa 25. helmikuuta.

”Odotukset olivat melko korkealla tähän (Schonachin viikonloppuun), niin ykköstykkien kuin muidenkin osalta. Vähän piippuun kuitenkin jäi”, päävalmentaja Antti Kuisma kuvaili MM-kenraaliharjoituksia STT:lle.

Schonachissa neljännen ja kahdeksannen sijan kuitannut Herola oli kuitenkin kohtuutyytyväinen.

”Kokonaisuutena ihan ehjä viikonloppu ja edelleen se hyppäämisen perustaso miellyttää. Toivotaan, että kun vähän keventää pikku hetken ennen MM-kisoja, niin hiihtokuntokin löytäisi viimeisen uomansa, niin olisi sitten siellä viimeisen päälle tikkarissa. Ihan positiivisin mielin voi lähteä tästä eteenpäin”, Herola totesi tiedotteessa.

Herola on cup-pisteissä kymmenentenä, huippunaan kakkossija Otepäästä tammikuun avausviikolta. Lisäksi Herola on yltänyt kymmenen parhaan joukkoon kymmenen kertaa (ja nyt kuusi kertaa peräkkäin). Hirvonen on cupissa 16:s, hänellä on neljä top 10 -sijaa ja parhaanaan viitossija Klingenthalista tammikuulta.

”Herolalla ja Hirvosella homma on hallinnassa, hyviä kisoja niin mäessä kuin ladullakin. MM:t ovat hyvä mahdollisuus parantaa vielä, mutta kyllä joukkueen on oltava vahvempi ja tasaisempi Planicassa”, Kuisma mietti.

Suomi lähtee Planicaan viiden urheilijan voimin, ja kotiin jää yksi varamies. Kuisma kertoi sunnuntaina, että kenties maanantaina julkistettavan MM-joukkueen osalta on vielä ”vähän mietittävää”.