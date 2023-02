Lotta Harala on vasta hiljattain päässyt tekemään aitajuoksijalle tärkeitä hyppyharjoituksia.

Säären rasitusmurtuma oli lopettaa aitajuoksija Lotta Haralan uran. Loukkaantuminen vei hänet henkisesti ja taloudellisesti äärirajoille, mutta silloin apuun tulivat fysiikkavalmentaja Kati Ala-Huikku ja ”hullun usko”. Kaksi ja puoli vuotta myöhemmin Harala on fyysisiltä ominaisuuksiltaan parhaassa kunnossa koskaan.

Kuntopallo lentää ringissä jalan ali. Kiire tulee, kun pitää ehtiä käydä istuallaan tai makuullaan heittojen välissä. Nauru raikaa, kun yleisurheilijat valmistautuvat voimaharjoitukseen Kauppi Sports Centerissä Tampereella.

”Treeni ei saa olla energialtaan lattea!”, toteaa fysiikkavalmentaja Kati Ala-Huikku.

Ala-Huikku aloitti valmennusyhteistyön aitajuoksija Lotta Haralan kanssa puolitoista vuotta sitten. Hän otti yhteyttä Haralaan tekstiviestitse. Ensin Harala ei reagoinut viestiin, mutta jokin sai hänet vastaamaan.

Kun kaksikko sitten tapasi, loukkaantumisen kanssa painiva Harala purskahti itkuun.

Kuunnellessaan urheilijan tilannetta Ala-Huikulle tuli vahvasti sellainen olo, että hän voisi auttaa. Alkoi tiivis yhteistyö, joka on kestänyt puolitoista vuotta. Nyt Ala-Huikun päivittäisvalmennuksessa käyvät myös Haralan ystävät Maria Huntington ja Miia Sillman. Laajennettuun treenirinkiin kuuluu myös puolisoita ja veljiä.

Kylkilankussa oleva Lotta Harala naputtelee alemmalla jalallaan lankkupidossa olevan Maria Huntington vatsalihaksia.

Maria Huntington, Lotta Harala ja Mika Huntington lämmittelevät kuntopallolla. Polviseisonta jumppapallolla tuo heittelyyn lisähaastetta.

Lämmittelyjen jälkeen siirrytään painonnostoalueelle. Voimasarjojen kontrastiliikkeinä Harala tekee liikenopeutta. Hän pujottaa kuminauhat jalkoihinsa ja asettuu dippilaitteeseen. Ala-Huikku ottaa kuminauhat käsiinsä ja lähettää Haralan matkaan. Ilmajuoksu kestää kuusi sekuntia.

Tunnelma on innostavan kannustava, kun urheilijat kirittävät toisiaan. Huippu-urheiluksi treeni on epäilyttävän hauskan oloista. Harjoituksiin kuuluu myös outoja liikkeitä. Juuri sellaisia, joita tekemällä saa salin muilta harjoittelijoilta pitkiä katseita.

”Olemme tehneet paljon kaikkea sellaista, mikä jollekin voi näyttäytyä pelleilynä, mutta me olemme hyvin tosissamme”, Harala sanoo.

Loukkaantuminen on pakottanut olemaan luova. Haralalla on takana on kaksi ja puoli vuotta säärikipujen määrittelemää aikaa. Hän muistaa yksittäisen treenin syksyltä 2020, kun kipu alkoi. Sitten se voimistui. Haralalla diagnosoitiin sääriluun rasitusmurtuma.

Yli vuoden Harala yritti rytmittää harjoittelua niin, että välissä oli kymmenen viikon harjoitusjaksoja ilman minkäänlaista iskutusta jalalle. Mutta se ei koskaan riittänyt.

”Ennusteet sääriluun etukorteksin luonnolliselle paranemiselle ovat huonot. On aika tyypillistä, että se lopettaa kilpaurheilijan uran”, Harala kertoo.

Harala tuli tietoiseksi siitä, että se voi olla myös hänen kohtalonsa. Hän pureskeli tietoa ja hankki sitä lisää. Harala soitti läpi kaikki urheilijat, joiden tiesi kärsineen sääriluun rasitusmurtumista.

”Mistään en saanut sitä lohdullista vastausta, että kyllä se siitä. Kaikki joihin otin yhteyttä kertoivat, että vamma oli lopulta johtanut siihen, että heidän uransa päättyi.”

Harala oli kuitenkin päättänyt, että hänelle ei käy niin. Toki oli myös epätoivon hetkiä. Silloin häntä kannattelivat lähimmäiset, jotka jakoivat hänen tulevaisuudenuskonsa.

”Jouduin käsittelemään senkin vaihtoehdon, että ura päättyy ja ottamaan ne tunteet vastaan. Mutta kun ne oli käsitelty, menin eteenpäin. Minulla on koko ajan ollut hullun usko siihen, että minun ura ei pääty tähän.”

” ”Minä olen ainoa, joka tietää miltä kehossani tuntuu ja tiedän mitä se ei kestä.”

Lotta Haralalla on koko ajan ollut vahva usko siihen, että hänen uransa jatkuu.

Kun mitään muutosta ei tapahtunut vuoteen, lääkärit epäilivät etteivät murtumapinnat itsestään paranisi ja ehdottivat luunsiirreleikkausta. Vastaavat leikkaukset eivät ole kovin yleisiä, Harala ei ainakaan tiedä muita tapauksia, joissa kilpaurheilijalle sellainen olisi tehty juuri samaan kohtaan.

”Ei ollut esimerkkiä siitä, miten se toimisi. Kyselin toipumisennusteesta ja lääkärit arvioivat, että leikkauksen avulla pääsisin todennäköisimmin ja nopeimmin takaisin kilpaurheilun pariin.”

Harala pohti asiaa ja päätyi leikkauksen kannalle. Luuta siirrettiin lonkasta sääreen 29. joulukuuta 2021. Sen jälkeen Haralan odotukset olivat korkealla.

”Ajatukset ja toiveet oli, että olisin päässyt kisaamaan viime kesänä. Mutta kuntoutumisessa menikin vuosi.”

Kaksi ja puoli vuotta on pitkä aika pitää yllä huippu-urheilijan mentaliteettia. Valmennuksellisesti tilanne on ollut vaikea: miten tehdä lajiharjoitteita, kun ei voi juosta? Tai mistä yleisurheiluvalmentaja, joka tuntisi kyseisen vamman asettamat reunaehdot harjoittelulle?

”Olen 30-vuotias urheilija, minulla on kokemusta varmaan kymmenestä eri valmentajasta, olen opiskellut valmennusta ja olen lukenut kaiken mahdollisen tutkimustiedon tähän vammaan liittyen. Päätin itse ottaa vastuun kuntoutumisestani.”

Harala toimii myös itse itsensä lajivalmentajana.

”Se valui siihen olosuhteiden vuoksi. Minä olen ainoa, joka tietää miltä kehossani tuntuu ja tiedän mitä se ei kestä.”

Valmennusapuna Haralalla on puoliso, entinen ammattijääkiekkoilija Matias Myttynen ja fysiikkavalmentaja Ala-Huikku.

Puoliso Matias Myttynen ja fysiikkavalmentaja Kati Ala-Huikku auttavat Lotta Haralaa päivittäisessä valmennuksessa. He ovat myös jakaneet uskon paluuseen ja kannatelleet urheilijaa epäuskon hetkinä.

Harjoituksissa on pyritty minimoimaan uudet vammat, joita voi herkästi tulla, kun urheilija palaa loukkaantumisen jälkeen kovan lajiharjoittelun pariin.

”Olemme tehneet tosi paljon erilaisia core-harjoituksia, vahvistaneet tukilihastoa. Lihastoimintaketjut toimivat optimaalisesti, lihasten hermotusjärjestys on oikea.”

Sen lisäksi, että kehoa on valmistettu lajinomaista harjoittelua varten, on vamman antamissa rajoissa myös kehitetty aitajuoksun vaatimia ominaisuuksia.

”Emme ole nöyrtyneet tilanteen alla, vaan olemme tehneet paljon harjoittelua vedessä, pyörällä, ilmajuoksua kuminauhalla ja sellaisia voimaharjoitteita, joita lajissani vaaditaan.”

” ”Teen jokaisen treenin sillä ajatuksella, että se tekee minusta paremman aitajuoksijan.”

Lotta Haralan polvi lähettää kuntopallon räjähtävästi seinään. Liike treenaa lonkankoukistajaa niin, että sääreen ei tule iskutusta.

Myös mielen tasolla harjoituksissa on ylläpidetty sitä, että aitajuoksija valmistautuu kohti aitajuoksukisoja.

”Teen jokaisen treenin sillä ajatuksella, että se tekee minusta paremman aitajuoksijan.”

Harala ja Ala-Huikku ovat esimerkiksi pitäneet aitajuoksukisoja Kalevan uimahallin altaassa.

”Olemme luoneet ajatuksen, että olemme arvokisoissa. Menen telineisiin ja Kati lähettää minut. Olen juossut sadan metrin aidat vedessä sillä rytmillä ja siinä mielentilassa kuin kisoissakin.”

Usko prosessiin on ollut vahva, mutta taloudellisesti tilanne on ollut vaikea. Harala tippui Suomen urheiluliiton tuilta, ei saanut kisa-, tai apurahoja. Uusia yhteistyökumppaneita hän ei halunnut hakea, koska uran tulevaisuus oli epävarma.

”En halunnut istua neuvotteluissa, kun en voinut taata lopputulosta. Siitä olisi tullut vain lisää paineita ja odotuksia. Halusin keskittyä kuntoutumisprosessiin ilman mitään ylimääräistä.”

Somen seuraajamäärien ansiosta Haralalla olisi edellytyksiä yhteistyökumppanuuksille ilmankin kisaamista, mutta hän halusi myös minimoida sosiaalisen median käytön.

”Haluan olla urheilija, en urheileva vaikuttaja.”

Kuntoutuksen aikana Lotta Harala ei ole vain pitänyt yllä kuntoaan, vaan pystynyt myös kehittymään.

Aiempina vuosina kerätty puskuri auttoi, mutta kovin pitkään tilanne ei olisi voinut jatkua, taloudellisesti mentiin äärirajoille.

”Ehkä sekin on osa tätä prosessia, että näin 30-vuotiaana katson kauppajonossa, paljonko tilillä on rahaa, että voinko ostaa nämä tuotteet.”

Loukkaantumisjaksolle lisäkoettelemusta toi paljon julkisuutta saanut dopingnäyte ja sitä seurannut kolmen kuukauden kilpailukielto. Sen asian Harala kuitenkin toteaa loppuun käsitellyksi.

Vaikeuksia on riittänyt myös tälle vuodelle. Hiljattain Harala sai suru-uutisen, kun hänelle hyvin läheinen isoäiti kuoli yllättäen.

” ”Aion myös nauttia, tämä on ainutlaatuista aikaa.”

Mutta ehkä valoisammat ajat olisivat pikkuhiljaa edessä. Fyysisiltä ominaisuuksiltaan Harala on nyt paremmassa kunnossa kuin koskaan aiemmin.

Tammikuussa juostu oma 60 metrin aitojen halliennätys, 8 sekuntia, toi paikan maaliskuun alun EM-hallikisoihin. Siellä tavoitteena on finaalipaikka ja ensimmäinen seitsemällä alkava tulos.

Lajiharjoitusten kannalta työ on vielä keskeneräistä, esimerkiksi hyppyjä hän on tehnyt vasta parin harjoituksen verran. Ennen hallikautta Harala ehti tehdä vain muutamat aitatreenit.

”Siksi pohkeen reaktiivisuus on vielä heikkoa, joka näkyy kisoissa etenkin ensimmäisellä aidalla.”

Kesäkaudelle odotukset nousevat, tähtäimessä ovat Budapestin MM-kisat elokuussa, ensi vuonna tietenkin Pariisin olympialaiset.

”Nyt panen kaikkeni tähän, haluan ulosmitata sen potentiaalin, joka minussa on. Aion myös nauttia, tämä on ainutlaatuista aikaa.”

Vastoinkäymiset ovat kasvattaneet henkistä vahvuutta. Urheiluun liittyvät paineet ja muut aiemmin stressiä aiheuttaneet asiat tuntuvat nyt sivuseikalta.

”Olin ensimmäistä kertaa sellaisen vamman äärellä, että oli jopa todennäköistä ettei siitä enää toivuta huippu-urheilijaksi. Aiemmin urheilusta ehkä puuttui sellainen vapautuneisuus, ilo ja kiitollisuus, jota nyt tunnen.”

Ilo ja kiitollisuus ovat Lotta Haralan urheilussa nyt vahvemmin läsnä, kun ura oli jo katkolla.

Yleisurheilun SM-hallikisat kilpaillaan lauantaina ja sunnuntaina Liikuntamyllyssä Helsingissä. Naisten aitajuoksun alkuerät ja loppukilpailu juostaan sunnuntaina iltapäivällä.

