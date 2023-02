Vaasan Sportin aloittama pelaajien tyhjennysmyynti ei ole sujunut kivuttomasti.

SM-liigassa sijalla 13 oleva Vaasan Sport aloitti kylmänviileän tyhjennysmyynnin viikonloppuna.

Peliliike sai heti kärkeen aikaan hämmennystä, sillä ennen maanantain ottelua Sport on yhdeksän pisteen päässä pudotuspelipaikasta.

Kaiken lisäksi sillä on vielä 12 ottelua pelaamatta eli mahdollisuus 36 sarjapisteeseen voittamalla jokainen ottelu varsinaisella peliajalla.

Sportin luottamus joukkueen kykyihin haiskahtaa lähes seitinohuelta. Se on luopunut käytännössä koko kärkikaartistaan. Vaasalaisryhmä on saanut vaihtokaupoissa joidenkin lähtijöiden tilalle kokemattomampia ja edullisempia pelaajia.

Yksi Sportista lähtökuopissa ollut pelaaja on ykköskentän hyökkääjä Axel Holmström, jonka piti IS:n tietojen mukaan siirtyä Ruotsin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla pelaavan Björklövenin riveihin.

Siirtoon on tullut mutkia. Holmströmin agentti Marcus Nilsson ilmoitti Twitterissä, että Holmström ei ole toistaiseksi siirtynyt Sportista minnekään.

Nilssonin mielestä Sportin tyhjennysmyynti on aiheuttanut hämmentävää kaaosta. Mies ihmettelee vaasalaisten touhuja.

"Mikä helvetinmoinen sirkus tämä on ollut. Seura yrittää lypsää niin paljon rahaa kuin mahdollista, mutta ei ole varmaa, haluaako Axel edustaa sitä seuraa, jolta he saisivat isoimmat rahat. Aika kompleksinen tilanne”, hän päästeli Hockeysverigelle.

Nilssonin mukaan useat ruotsalaisseurat ovat tietoisia Holmströmin tilanteesta.

Kiinnostusta hänen värväämiseensä on ollut. Agentin mukaan Sport on joissakin tapauksissa asettunut poikkiteloin siirron tielle.

”En ole kokenut mitään vastaavaa. Tämä on täysin absurdia. Seuran [Sportin] pitäisi tyytyä säästämään rahaa sen sijaan, että se yrittää saada sitä itselleen mahdollisimman paljon, jotta päästäisi hänet muualle muutamaksi kuukaudeksi.

”Joissakin tapauksissa Axel ei ole ehkä edes kiinnostunut pelaamaan joukkueessa, joka on tarjonnut jotain hänelle ja seuralle. Toki Sport omistaa pelaajan siinä mielessä, että hänellä on sopimus sinne. Mutta ei seura omista pelaajaa niin, että voisi päättää, missä hän pelaa seuraavaksi”, Nilsson sanoi

Agenttinsa mukaan Holmström on viihtynyt Vaasassa hyvin. Ruotsalaishyökkääjä jatkoi kontrahtiaan marraskuussa. Se on voimassa kauden 2024–25:n loppuun asti.

Ruotsalaisen pelaaja-agentin mielestä suljetun sarjan eli SM-liigan aiheuttama ongelma ratkeaisi niin, että kauden siirtotakarajaa muutettaisiin. Tällä kaudella siirtoikkuna menee kiinni keskiviikkona 15.2. keskiyöllä.

”Asialle on tehtävä jotain. Yksi vaihtoehto on asettaa aikaisempi takaraja, esimerkiksi joulukuu, koska nykytilanne ei ole hyvä markkinoiden kannalta. Se tuottaa todellista sotkua. Nykyinen ei ole välttämättä väärin, mutta outoa se on. Nyt Axel on joutunut helvetinmoiseen sirkukseen.”