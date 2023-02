Liiga-seura JYP päätti olla luopumatta pelaajistaan ja taistelee pudotus­pelipaikasta.

Jääkiekon Liigassa taistelu pudotuspelipaikoista jatkuu vielä kymmenisen pelin ajan joukkueesta ja taistelutahdosta riippuen. Vaasan Sport ilmoitti käytännössä luovuttaneensa pudotuspelipaikan tavoittelun, mutta Jyväskylän JYP päätyi täysin toisenlaiseen ratkaisuun.

JYP Jyväskylä oy:n johto päätti viikonloppuna olla luopumatta pelaajistaan. Toimitusjohtaja Risto Korpelan mukaan seura päätti asiasta ”urheilu edellä”.

”Meillä on mahdollisuudet [pudotuspeleihin], ja haluamme käyttää sitä mahdollisuutta, joka meillä on. Tässä on tiettyä urheilu­romantiikkaakin”, Korpela sanoi maanantai-iltana.

JYPin päätöksen pitäisi olla tietysti itsestäänselvyys urheilussa, mutta suljetussa Liigassa se ei sitä välttämättä ole tähän aikaan vuodesta. Siirtoaika pelaajien seurasiirroille umpeutuu tällä viikolla.

JYP Jyväskylä Oy olisi toki voinut tehdä toisenlaisenkin päätöksen: todeta mahdollisuudet pudotuspeleihin liian pieniksi, luopua joistakin pelaajistaan ja tehdä paljon säästöjä sillä tavalla. Sekin näkökulma oli Korpelan mukaan keskusteluissa esillä.

”Turha lähteä spekuloimaan säästöillä. Päädyimme tähän ideologiseen ajatukseen.”

Siihen hän ei halua ottaa kantaa, mitä muissa seuroissa on tehty viime päivinä.

Korpela uskoo, että nyt tehdyllä ratkaisulla on positiivista vaikutusta yhteistyötahoihin ja kannattajiin.

”Olemme toimiston puolella samassa veneessä. Käytetään nyt saamamme mahdollisuudet.”

JYPin liigajoukkueen tilanne ei ole mahdoton. Ero pudotuspelipaikkaan oikeuttavaan kymmenenteen sijaan on vain kahdeksan pistettä, ja otteluita sillä on jäljellä kymmenen. Tällä viikolla JYP kohtaa Sportin ja Jukurit.

”On näitä voittosarjoja ennenkin nähty. Emme mieti sitä, onko se mahdollisuus pieni vai suuri, vaan käytämme sen.”