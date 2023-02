Cody Gakpo avasi maalitilinsä, kun Liverpool katkaisi neljä ottelua jatkuneen tappio- ja tasapeliputkensa Valioliigassa kaatamalla Evertonin 2–0.

Englannin jalkapallon Valioliigassa Liverpool on katkaissut neljä liigaottelua jatkuneen tappioiden ja tasapelien putkensa. Liverpoolin vieraana ollut Everton kaatui 2–0 maanantain myöhäisillan ottelussa.

Avausmaalin ensimmäisellä puoliajalla 36. minuutilla teki Mohamed Salah. Liverpoolin tulokas Cody Gakpo teki ensimmäisen maalinsa seuran paidassa toisen puoliajan alussa 49. minuutilla.

Gakpo siirtyi Liverpooliin MM-kisojen jälkeen PSV Eindhovenista. Hän teki Qatarissa Hollannille kolme maalia viidessä ottelussa. Siirtosummaa ei julkistettu, mutta sen arvioidaan olleen noin 40 miljoonaa puntaa, eli noin 45 miljoonaa euroa.

Gakpon maali oli kuin suoraan oppikirjasta. Liverpool purki paineen omalla kenttäpuoliskollaan, ja nopean hyökkäyksen päätteeksi Gakpo sai sijoittaa pallon tyhjään maaliin.

Evertonille tappio oli historiallisten trendien mukainen, sillä seura ei ole voittanut Anfieldin stadionin yleisöjen edessä sitten vuoden 1999.

Liverpool on nyt liigan yhdeksännellä sijalla ja yhdeksän pisteen päässä Mestarien liigaan oikeuttavasta kärkinelikosta. Everton on liigassa 18:ntena jumbosijan tuntumassa. Valioliigan kärjessä on Arsenal 51 pisteellä.