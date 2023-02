Lauri Markkanen on tehnyt enemmän pisteitä kovemmalla keskiarvolla Utahin heikentymisen jälkeen kuin ennen siirtoja.

Utah Jazzin Lauri Markkanen on pelannut upea kauden, ja mies nähdään NBA:n tähdistöottelun avauksessa viikonloppuna. Viimeaikaiset otteet todistavat, että Markkanen on paikkansa supertähtien rinnalla ehdottomasti ansainnut.

Utahin ykköstähdestä ei ole oikeastaan koko kauden aikana ollut epäselvyyttä, ja Markkanen on nakuttanut pisteitä tasaiseen tahtiin ensimmäisestä ottelusta lähtien.

Markkasen pistetehtailun ja Utahin pudotuspelihaaveiden ylle nousi kuitenkin tummia pilviä siirtoajan viimeisenä päivänä 9. helmikuuta, kun joukkue heikensi kokoonpanoaan selvästi.

Markkasen kannalta merkittävin asia oli pelintekijä Mike Conleyn siirtyminen Minnesota Timberwolvesiin. Conley oli joukkueen takamiehistä paras ruokkimaan suomalaistähteä.

Utah tai Markkanen eivät kuitenkaan ole jäänyt suremaan Conleyn lähtöä. Joukkue on voittanut ilman Conleya kaksi ottelua ja hävinnyt kaksi. Koko kauden saldo on 29 voittoa ja 30 tappiota.

Markkanen puolestaan on tehnyt neljässä ottelussa pisteet 21, 23, 29, 29, eli pistekeskiarvo on 25,5. Koko kauden pistekeskiarvo on 24,9. Levypalloja Markkanen on ottanut neljässä viime pelissä keskimäärin 7,5, kun koko kauden lukema on 8,6.

Markkanen on siis näyttänyt pystyvänsä pistetehtailuun myös ilman luotettavinta tutkapariaan.

Yksi tilasto sen sijaan kummastuttaa. Markkanen on heittänyt toistaiseksi pallon kolmen pisteen kaaren takaa helmikuussa 60 kertaa, mutta vain 18 kertaa on korisukka heilunut. Onnistumisprosentti on vaatimaton 30.

Koko kaudella Markkanen on onnistunut kolmosissaan 41,3-prosenttisesti, eli vastaavalla teholla onnistumisia olisi tullut helmikuun seitsemässä ottelussa 25.

Yksi kolmonen siis lisää ottelua kohti. Kuulostaa kenties pieneltä määrältä, mutta se olisi tarkoittanut kolmea yli 30 pisteen ottelua, kun niitä nyt ei ole ollut yhtään.

Kolmosten heittomäärä on pysynyt samalla tasolla läpi kauden. Markkasen kunnianhimon tuntien pallo alkaa upota jossain vaiheessa taas myös kaaren takaa, ja silloin 30 pisteen rajakin paukkuu.