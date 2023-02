Tšekin jalkapallomaajoukkueen tähtipelaajiin lukeutuva Jakub Jankto kertoi maanantaina olevan homoseksuaali.

TŠEKIN jalkapallomaajoukkueen tähtipelaajiin lukeutuva Jakub Jankto, 27, kertoi maanantaina Twitterissä avoimesti olevansa homoseksuaali. Tuoreessa haastattelussa Jankton entinen tyttöystävä Markéta Ottomanská tukee pelaajan päätöstä.

Ammattilaisurheilussa ja etenkin miesten jalkapallossa Jankton esittämä avoimuus on edelleen varsin harvinaista.

”Kuten kaikilla muillakin, minulla on vahvuuteni, heikkouteni. Minulla on perheeni ja ystäväni. Minulla on työ, jota olen tehnyt parhaimman kykyni mukaan vuosien ajan ammattimaisesti ja intohimolla”, hän kertoi videolla.

Ottomanskálla ja Janktolla on kolmevuotias poika. Ottomanská syytti viime vuonna Janktoa henkisestä väkivallasta suhteen aikana, mutta nyt hän tukee homoseksuaalisuudesta kertonutta miestä.

”Ne (syytökset) ovat mennyttä, en ajattele sitä aikaa enää. Olen ylpeä, että hän sai kerättyä rohkeutta ja kerrottua asian julkisesti”, Ottomanská kommentoi tšekkiläiselle Blesk-lehdelle.

”Kun ’Kuba’ kertoi asiasta, antoi se myös minulle paljon vapautta. Nyt on tärkeää, että hän tuntee olonsa mukavaksi ja onnelliseksi. Hän pelkäsi, etteivät ihmiset hyväksyisi häntä sellaisena kuin on.”

Jankto on pelannut Tšekin maajoukkueessa 45 ottelua. Uransa aikana hän on pelannut 155 ottelua Italian Serie A:ssa Udinesen ja Sampdorian joukkueissa.

