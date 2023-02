Litmasella on rooli jo toista kertaa Risto Räppääjä -elokuvissa.

Suomen kaikkien aikojen jalkapalloilijalla Jari Litmasella on pizzalähettilään rooli perjantaina ensi-iltaan tulevassa Risto Räppääjä ja villi kone -elokuvassa.

Litmanen puhuu elokuvassa italiaa.

Yhdessä elokuvan kohtauksissa Litmasen esittämä pizzalähetti kiikuttaa pizzan Rauha Räppääjälle (Minka Kuustonen). Pizza on nimeltään Il Capitano (kapteeni) ja sen on tietysti pizza numero 10, kuten Litmasen pelinumerokin useimmiten oli. Tai on, sillä Litmanenhan ei ole virallisesti lopettanut uraansa.

”Puhuukohan se espanjaa”, Rauha Räppääjä tuumaa oven sulkeuduttua.

Litmanen, 51, ei ole ensimmäistä kertaa Räppääjä-elokuvissa, sillä hän esitti vuonna 2020 ensi-iltaan tulleessa Risto Räppääjä ja väärä Vincent -elokuvassa hollantilaista taideasiantuntijaa van Houtenia – ja tietysti puhui hollantia, jota hän osaa hyvin Hollannissa pelaamiensa vuosien myötä.

Räppääjä-elokuvien tuottaja Rimbo Salomaa pelasi 1970–1980-lukujen vaihteessa HJK:ssa. Salomaa tutustui tuolloin myös Litmaseen, hän kertoi Ilta-Sanomille vuonna 2020.

Niinpä Salomaa soitti Litmaselle, joka mietti asiaa pari viikkoa.

”Jari lupasi hoitaa roolin”, Salomaa kertoi.

Perjantaina ensi-iltaan tuleva Risto Räppääjä ja villi kone on Maria Sidin ohjaama, kuten oli myös väärä Vincent. Elokuva perustuu Sinikka ja Tiina Nopolan kirjoittamaan samannimiseen lastenromaaniin.

Risto Räppääjää ja Nelli Nuudelipäätä näyttelevät ensi kertaa Otso Törmälä ja Meri Lahikainen.