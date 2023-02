WPL:llä on kovat tavoitteet. Se aikoo nousta maailman suurimmaksi kansalliseksi naisten turnaukseksi, kirjoittaa HS:n urheilutoimittaja Ismo Uusitupa.

Joukkuelajeista jalkapallo ja koripallo usein mainitaan lajeina, joissa naisten palkkiot ovat korkeimmalla tasolla. Summat ovat murto-osa miesten saamista palkkioista, mutta vuositasolla parhaiten tienaaville maksetaan kuusinumeroisia summia.

Esimerkiksi maailman parhaaksi jalka­palloilijaksi useissa äänestyksissä valittu FC Barcelonan Alexia Putellas saa palkkaa noin 150 000 euroa kaudessa. Tämä tulee pelaamisella. Lisäksi hänelle kertyy sponsorituloja.

Jalkapalloilijoista Yhdysvaltojen Alex Morgan ja Megan Rapinoe ovat sponsoritulojensa ansiosta omassa sarjassaan: vuositulot molemmilla noin viisi miljoonaa euroa viime vuonna.

Koripallon WNBA:n parhaiten palkattu pelaaja on Las Vegas Acesin Jackie Young noin 250 000 euron vuosituloillaan. Samassa liigassa pelaavan suomalaisen Awak Kuierin palkka on hieman alle 80 000 euroa.

Useat WNBA:n pelaajat pelaavat talviaikaan Euroopassa, joten heillä on käytännössä kaksi seuraa, josta he saavat palkkaa.

Putellasin ja Youngin palkat kalpenevat, kun niitä vertaa Intiassa maaliskuussa aloittavaan kriketin naisten valioliigaan (WPL).

Sarjan parhaiten palkattu pelaaja on intialainen Smitri Mandhana, kausiansio noin 380 000 euroa. Jaetulla kakkossijalla ovat Englannin Nat Sciver-Brunt ja Australian Ash Gardner, molemmilla palkka noin 360 000 euroa.

Ero jalkapalloilijoihin ja koripalloilijoihin kasvaa huomattavasti, kun vertaa kausien pituutta. Jalkapallossa ja koripallossa kausi kestää useita kuukausia.

Entäpä WPL:ssä: kolme viikkoa! Kyllä, sarja pelataan 4.–26. maaliskuuta. Joukkueita on viisi. Tungos sarjaan oli luonnollisesti kova: 1 525:stä pelaajasta 449 valittiin valintatilaisuuteen, jossa paikan joukkueisiin sai 87 pelaajaa.

WPL:llä on kovat tavoitteet. Se aikoo nousta maailman suurimmaksi kansalliseksi naisten turnaukseksi. Esimerkiksi WNBA:n arvoksi arvioidaan tällä hetkellä yksi miljardi dollaria (hieman alle yksi miljardi euroa).

Miten tämä on mahdollista?

Vastauksia on useita. Intia on suuri maa, jossa kriketti on huikean suosittua. Kriketin miesten valioliiga Intiassa on miljardien eurojen bisnes. Esimerkiksi maailman parhaaksi kriketinpelaajaksi arvioitu Intian Virat Kohli kahmii vuodessa kymmenien miljoonien eurojen palkkiot.

Naisten version yhden seuran, Mumbai Indiansin, omistajana on Nita Ambani, Intian rikkaimman miehen, Mukesh Ambanin, puoliso.

Ambani kävi myös kovaa kisaa Mandhanasta, mutta Royal Challengers Bangalore löi tiskiin ennätyssumman. Mumbai Indians onnistui samaan riveihinsä Intian maajoukkueen kapteenin Harmanpreet Kaurin, palkka noin 203 000 euroa.

Joka tapauksessa WPL otti täysin poikkeuksellisen askel naisten joukkueurheilussa. Heti alkuun tehtiin kunnon satsaus vakavaraisten rahoittajien tuella. Muut lajit ja muiden maiden liigat ja seurat sijoittajineen voisivat ottaa oppia.

Se jää vielä nähtäväksi, millaisen suosion uusi liiga saa, mutta kuten Gujarat Giantsiin hankittu Ash Gardner totesi: ”Tämä on valtava hetki naisten kriketille.”