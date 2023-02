Vladimir Putin on pitkään käyttänyt urheilua ulkopolitiikan pehmeän vallankäytön välineenä ostamalla venäläisille valtaa suurissa urheiluseuroissa ja -järjestöissä sekä hankkimalla arvokisoja Venäjälle.

Putinin ja oligarkkien kytköksistä globaaliin huippu-urheiluun on kirjoitettu sodan aikana paljon.

Pienemmälle huomiolle on jäänyt se aivan keskeinen asia, että urheilulla on olennainen rooli myös Putinin ruohonjuuritason sisäpolitiikassa.

Tälläkin hetkellä Putinin hallinto käyttää venäläisiä huippu-urheilijoita mannekiineinaan, joiden avulla se pyrkii vahvistamaan venäläisten kansallisidentiteettiä ja luomaan vastakkainasettelua länsimaiden kanssa.

Räikein esimerkki mannekiinitehtävään värvätystä urheilijasta on Nikita Nagornyi, 25. Hän johtaa Putinin ja Sergei Šoigun vuonna 2016 perustamaa nuorten armeijaa, Junarmijaa.

Junarmija on 8–17-vuotiaille venäläisille suunnattu sotilaallis-isänmaallinen kansalaiskasvatusliike, jossa lapsille ja nuorille opetetaan sotimisen perustaitoja, kuten ampumista.

Järjestö on kasvanut nopeasti suureksi toimijaksi, sillä tietojen mukaan Junarmijassa on jo yli miljoona jäsentä. Jäseniä on houkuteltu mukaan liikuntaan ja urheiluun vetoamalla.

"Junarmija on alusta saakka oikeuttanut toimintaansa urheilun avulla ja käyttänyt sitä vetovoimatekijänään”, selittää Junarmijaan perehtynyt Maanpuolustuskorkeakoulun tutkija Jonna Alava.

”Varsinkin Venäjän köyhimmillä alueilla nuorten keskuudessa on valtavia alkoholi- ja huumeongelmia, ja nuoret ovat huonokuntoisia. Heille Junarmijaa markkinoidaan urheilullisilla ja terveillä elämäntavoilla.”

Telinevoimistelun olympiavoittaja Nagornyi on täydellinen keulakuva terveitä elintapoja ja urheilullisuutta korostavalle kansalaiskasvatusliikkeelle.

Hän poseeraa Instagramissa atleettisissa kuvissa ja pitää venäläisnuorten keskuudessa erittäin suosittua videoblogia Youtubessa.

Junarmijan johtaja, telinevoimistelija Nikita Nagornyi marssi ylpeänä voitonpäivän juhlissa viime keväänä Moskovassa.

Huono-osaisille venäläislapsille ja -nuorille sekä heidän vanhemmilleen Nagornyi edustaa toivoa paremmasta elämästä, jota Junarmijan väitetään tarjoavan.

Taustalla on kuitenkin hyytävä suunnitelma koulia nuorista venäläisistä suuri joukko nöyriä kansalaisia, jotka ovat valmiita uhrautumaan isänmaan puolesta.

”Junarmija on Putinin ja Šoigun lempilapsi, jonka tarkoituksena on saada nuoret tavoittelemaan uraa armeijassa ja toisaalta kasvattaa venäläisiä ideaalikansalaisia, ”kansalaissotilaita.” Junarmija on isompi osa Venäjän armeijan sosiaalista ulottuvuutta, johon on keskitytty Šoigun kaudella”, Alava selittää.

Sergei Šoigu Junarmijan juhlatilaisuudessa vuonna 2021.

Nagornyi ei ole Junarmijan ainoa keulakuva urheilumaailmasta. Aiemmin järjestöä johti Dmitri Trunenkov, entinen ammattikelkkailija ja olympiavoittaja Sotšista vuodelta 2014.

Hän tosin ilmeisesti sai lähtöpassit Junarmijan toimestaan kärähdettyään dopingista ja menetettyään jälkijättöisesti Sotšin mitalinsa.

Junarmijan mannekiineina toimivat myös esimerkiksi suosittu venäläinen urheilutoimittaja Dmitri Guberniev ja olympiavoittaja, KOK:n jäsen Jelena Isinbajeva.

Entinen seiväshyppääjä Jelena Isinbajeva on yksi Junarmijan tukijoista ja keulakuvista. Urheilutähdillä tuskin on varsinaista roolia Junarmijan toiminnassa, mutta he toimivat "mainoskasvoina”.

Junarmija kietoutuu venäläiseen urheiluun muillakin tavoilla. Järjestöllä on omia jääkiekkojoukkueita, ja lisäksi se tekee tiivistä yhteistyötä monien eri venäläisten urheiluseurojen kanssa.

Köyhimpien alueiden venäläislapset on helppo houkutella Junarmijan toimintaan mukaan, koska heillä ei välttämättä ole varaa osallistua muihin urheiluharrastuksiin. Näin ollen patriotismi tulee heille tutuksi jo varhain.

Tutkija Jonna Alava on perehtynyt Junarmijan toimintaan.

"Monille lapsille Junarmija on vain harrastus, mutta olen kyllä lukenut juttuja, joiden mukaan järjestössä on todella aivopestyjä henkilöitä”, Alava sanoo.

Yksi Junarmijan ydintehtävistä on ”puolustautua” lännestä saapuvaa informaatio­uhkaa vastaan eli saada lapset ja nuoret mieluummin uskomaan Venäjän totuutta kuin länsimaisia uutislähteitä ja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa leviäviä tietoja.

Junarmijan hyödyntämillä urheilutähdillä on tässä sopassa merkittävä rooli. Järjestön johtaja Nagornyi tavoittaa sosiaalisessa mediassa juuri sitä nuorta yleisöä, joka on Kremlin mielestä altis länsimaiselle ”disinformaatiolle” ja jolle se tahtoo syöttää haluamiaan ajatuksia.

Alava kertoo toisenkin räikeän esimerkin siitä, kuinka Junarmija hyödyntää propagandassaan urheilutähtiä.

"Reilu vuosi sitten oppositiojohtaja Aleksei Navalnyi järjesti mielenosoituksia, johon hän sai mukaan paljon nuoria venäläisiä. Silloin huomasin Junarmijan sivuilta, että Junarmija järjesti samaan aikaan lapsille tapaamisia urheilusankareiden kanssa internetissä”, Alava kertoo.

” Suomalaisillekin lapsille on iso juttu päästä tapaamaan urheilusankareita, mutta Venäjällä kansan ja vallan suhde on niin kaukainen, että siellä lapsille on vielä suurempi asia päästä edes netin välityksellä kosketuksiin sankareiden kanssa”, Alava lisää.

Junarmijan logokin muistuttaa urheiluseuran logoa.

Urheilutähtiä houkutus­lintuinaan käyttäen Junarmija siis pyrkii saamaan lapsia ja nuoria vaikutuspiiriinsä ja kasvattamaan heistä sen jälkeen isänmaallisia ja johtajiaan kunnioittavia kansalaisia.

Junarmijan edustus­tehtävissä on toki venäläistähtiä muiltakin elämänalueilta, mutta juuri urheilu sopii kaikkein parhaiten järjestön ideologiaan.

”Varusmiehet Venäjällä ovat todella huonokuntoisia. Junarmijan tavoitteena on valmistaa kovakuntoisia sotilaita, joten urheiluteema sopii tähän tehtävään todella hyvin”, Alava sanoo.

Junarmijan jäseniä.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan Nagornyi ja Junarmija ovat olleet todella aktiivisia venäjämielisessä viestinnässään ja yrittäneet luoda Venäjän raa’alle hyökkäyssodalle inhimillisiä piirteitä.

Nagornyin johdolla Junarmijan jäsenet ovat esimerkiksi vierailleet haavoittuneiden venäläissotilaiden luona ja vieneet näille lasten kirjoittamia kannustavia kirjeitä.

Junarmijaan kuuluvat lapset ovat myös valmistaneet ja keränneet Ukrainassa sotiville venäläissotilaille lahjoja.

Kaiken tämän Nagornyi ja Junarmija ovat tietenkin imelästi jakaneet sosiaalisessa mediassa.

Toukokuussa voitonpäivän paraatissa Moskovassa Nagornyi puolestaan johdatti ylpeänä Junarmijan marssijoukkoa.

”Miltä nyt tuntuu? Haluan soittaa isovanhemmilleni. Kun kerroin heille, että osallistun voitonpäivän paraatiin ja johdan joukkoani täällä, he purskahtivat itkuun”, Nagornyi kertoi tuolloin.

Alavan mukaan entisiä Junarmijan jäseniä on jo lähtenyt Ukrainan sotaan.

”Järjestö on yksi tie asevoimien rekrytoinnissa ja sodan jatkuessa sen merkitys vain kasvaa”, Alava sanoo.

Junarmijan jäseniä voitonpäivän paraatissa Moskovassa kesällä 2018.

Junarmija on hyytävä esimerkki siitä, kuinka järjestelmällisesti venäläinen urheilu on militarisoitu ja kytketty patrioottiseen ideologiaan lasten ja nuorten ruohonjuuritasolta lähtien.

Tästä kaikesta huolimatta Kansainvälinen olympiakomitea (KOK) pyrkii vimmaisesti järjestämään venäläiset urheilijat takaisin kilpakentille Pariisin vuoden 2024 olympialaisiin.

"Kaikki faktat huomioiden venäläisurheilijoiden paluu näyttäytyisi todella huonossa valossa”, Alava sanoo.