Päävalmentaja Tuovi: ”Max on profiilipelaaja, jonka kuuluu saada näyttöpaikka”

Koripallomaajoukkueen viidentoista pelaajan ehdokaslista helmikuun lopussa pelattaviin viimeisiin MM-karsintapeleihin sisälsi yhden yllätysnimen.

Saksan koripalloliigan Göttingeniä edustavan Max Besselinkin, 20, ansioluettelossa on tähän mennessä vain yksi miesten maaottelu kesältä 2021.

”Max on profiilipelaaja, jonka kuuluu saada näyttöpaikka. Hän on potentiaalinen pelaaja”, maajoukkueen päävalmentaja Lassi Tuovi sanoi etäyhteydellä järjestetyssä ehdokaslistan julkistuksessa.

Elokuussa alkaviin MM-kisoihin jo paikkansa varmistanut Suomi kohtaa 24. helmikuuta vieraskentällä Israelin ja 27. helmikuuta Espoossa Saksan.

Viimeisissä karsintaotteluissa panoksena ovat asemat tulevissa MM-lohkoarvonnoissa – ja samalla pelaajien kesken on käynnissä kisa pelipaikoista.

Helsinkiläislähtöinen laitapelaaja Besselink on kolmen viime vuoden ajan vaihtanut osoitetta useita kertoja.

Hänellä on ollut sopimus Korisliigan Seagullsissa, I divisioona A:n Helsingin NMKY:ssä, Santa Claran yliopistossa, Korisliigan BC Nokiassa, Saksan koripalloliigan Würzburgissa ja Korisliigan Hongassa ennen kuin hän siirtyi tällä kaudella Saksan liigan Göttingeniin. Kaikissa osoitteissaan Besselink ei ehtinyt pelata otteluakaan ennen kuin siirtyi jo muualle.

Tuovi kertoi vierailleensa hiljattain Göttingenissä tapaamassa Besselinkiä.

”Pelejä näkee tarpeeksi, mutta halusin vierailla harjoituksissa ja nähdä hänet arjessa. Hän on pelannut vaihtelevasti minuutteja, mutta on päässyt rotaatioon”, Tuovi sanoi.

Besselink on tällä kaudella kerännyt Saksan koripalloliigassa keskimäärin kymmenen peliminuuttia ja 2,3 pistettä ottelua kohti. Besselinkin pelitilanneheitoista yli 80 prosenttia on ollut kolmosia, jotka hän on upottanut erinomaisella 41 prosentin tarkkuudella.

Göttingeniä valmentaa Roel Moors, entinen Belgian maajoukkueen pelinjohtaja.

”Max on erittäin hyvässä organisaatiossa. Max on viihtynyt, ja häneltä on nähty muutama pilkahdus”, Tuovi kertoi.

Suomen kokoonpano viimeisissä MM-karsintapeleissä kootaan Euroopassa pelaavista miehistä, mutta Yhdysvaltain yliopistosarjoista on tunkemassa MM-kisoihin useita pelaajia.

Heistä Tuovi kertoi tavanneensa äskettäisellä Yhdysvaltain-matkallaan Federiko Federikon, Mustapha Amzilin, Ville Tahvanaisen ja Andre Gustavsonin.

Tahvanaisen ja Gustavsonin yliopistopelit päättyvät tähän kauteen, mutta Federiko ja Amzil voivat halutessaan jatkaa yliopistosarjoissa.

Yliopistovalmentajat toivovat nykyisin pelaajiltaan opiskelua kesälukukaudella, jotta opinnot veisivät vähemmän energiaa pelikauden aikana.

Tämän vuoksi yliopistouraansa jatkavat pelaajat eivät aina ole olleet maajoukkueen käytettävissä kesäisin, ja viime vuonna Suomen aloitusviisikon Olivier Nkamhoua joutui kitkerästi palaamaan Tennesseehen juuri ennen EM-kisoja.

”Tarkoitus on leirittää alkukesästä haastajamaajoukkuetta eikä aloittaa vasta heinäkuun lopussa. Lisäksi ensi kesänä pelataan universiadit. Vahvasti juteltiin, että he olisivat mukana koko kesän, ja siitä, miten opintoja voi hoitaa etänä. He ovat motivoituneita ja ymmärtävät, että jos MM-paikasta haluaa tapella, pitää olla mukana koko kesä”, Tuovi sanoi.

Tuovi kertoi keskustelleensa myös Federikon ja Amzilin valmentajien kanssa, ja molempien pelaajien pitäisi päästä maajoukkueen mukaan koko kesäksi.

”Meillä on hyvä kontakti ja heillä ymmärrys maajoukkuetoiminnasta. Susijengin menestys on nostanut tietoisuutta tästä”, Tuovi sanoi.