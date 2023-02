Miljardööri Jahm Najafi on tekemässä yli kolmen miljardin euron tarjousta Tottenhamista

Najafin MSP Sports Capital -sijoitusyhtiön uskotaan tekevän tarjouksen lähiviikkojen aikana.

Harry Kane on Tottenhamin kaikkien aikojen maalintekijä.

Iranilais-yhdysvaltalainen miljardööri Jahm Najafi aikoo hankkia Englannin Valioliigassa pelaavan Tottenham Hotspurin 3,75 miljardilla dollarilla (3,5 miljardilla eurolla), kertoo uutistoimisto Reuters.

Reuters perustaa tietonsa Najafin sisäpiiristä saatuihin tietoihin.

Najafi on MSP Sports Capital -sijoitusyhtiön puheenjohtaja.

Jo aiemmin keskiviikkona Financial Times kertoi MSP Sports Capitalin haalivan sijoittajia Tottenham-kauppaa varten. Financial Timesin mukaan virallisen tarjouksen tekeminen on ”viikkojen päässä”.

Tottenhamin nykyinen omistaja on Joe Lewis ja seuran puheenjohtaja Daniel Levy. He eivät ole kommentoineet Najafin ostoaikeita.

Tottenhamin arvoksi arvioidaan kolme miljardia dollaria. Seuralla on velkaa 750 miljoonaa dollaria.

Kauppa olisi tarkoitus järjestää siten, että MSP:n osuus olisi 70 prosenttia ja Lähi-idän rahoittajien, pääosin Abu Dhabista, 30 prosenttia.

Najafi on myös väjhemmistöosakkaana NBA-liigan koripallojoukkueessa Phoenix Sunsissa. Hän asuu perheineen Arizonan alueella.

Tottenham on tällä hetkellä Valioliigassa viidentenä. Joukkueen viimeisin pokaali on liigacupin voitosta vuodelta 2008.

Valioliigan joukkueista myös muun muassa Manchester Unitedin ja Liverpoolin arvioidaan etsivän uusia omistajia. Tuoreimpien tietojen mukaan Unitedista tarjousta olisi tekemässä qatarilaiset sijoittajat.