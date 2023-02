Jevgeni Baškirov on puhunut julkisesti ukrainalaisten kärsimyksistä. Hän pitää Venäjän propagandaa koko maan kattavana aivopesuna.

Jalkapallon Ykkösen nousijajoukkue Salon Palloilijat (SalPa) testaa parhaillaan venäläistä Jevgeni Baškirovia, joka tuomitsee jyrkästi maansa sotatoimet Ukrainassa.

31-vuotias Baškirov kertoi kantansa puolalaiselle Weszło-sivustolle jo samana päivänä kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssotansa.

Baškirov sanoi tuolloin vihaavansa sotaa ja rukoilevansa kaikkien puolesta Ukrainassa, Venäjällä, Puolassa ja koko Euroopassa.

Marraskuussa Baškirov avasi tuntemuksiaan Weszłon laajassa haastattelussa.

”Olen hymyillyt helmikuun 24. päivästä lähtien 90 prosenttia vähemmin kuin aiemmin”, hän sanoi tuolloin.

Baškirov kertoi sodan olleen raskas kokemus. Hän sanoi olevansa turhautunut katsoessaan ulos ikkunasta ja surullinen kuullessaan, mitä Ukrainassa on tapahtunut.

”Totuus on kuitenkin se, etteivät tunteeni ole mitään verrattuna ukrainalaisten kärsimyksiin”, hän kertoi.

”Mittakaava on täysin erilainen, enkä usko, että minun pitäisi edes valittaa. Minun ei tarvitse pelätä henkeni puolesta, kuten Ukrainassa asuvien.”

Baškirov pelasi Puolan pääsarjassa Ekstraklasassa kausina 2019–2022. Zagłębie Lubinia edustanut venäläinen kertoi marraskuussa joidenkin ovien sulkeutuneen sen jälkeen kansalaisuutensa vuoksi. Hän on itse kieltäytynyt pelaamasta Venäjällä.

”Olen sataprosenttisen valmis luomaan jotain kaunista kentällä. Lisäksi haluan näyttää, että venäläinenkin voi olla hyvä ihminen huolimatta kaikista negatiivisista asioista, jotka nyt liittyvät venäläisiin”, Baškirov sanoi.

Venäjän pääsarjassa Tom Tomskia, Krylja Sovetovia ja Rubin Kazania edustanut Zenitin kasvatti kertoi suhtautumisen sotaan vaihtelevan Venäjällä perheiden sisällä.

”Ihmisten väliset aggressiot ovat suurelta osin propagandan vaikutusta. Siksi olen iloinen, etteivät läheiseni hyväksy sotaa. Asia voisi olla toisinkin, mutta ei onneksi ole.”

”Venäjän propaganda on aivopesua, joka kattaa koko maan. Se ei salli sinun olevan avoin, perillä asioista tai rehellinen. Se on silmien edessä olevaa sumua, jonka läpi on vaikea nähdä, mikä on totta”, hän lisäsi.

SalPan toimitusjohtaja Tero Karinti kertoi tiistaina julkaistussa videokatsauksessa, että Baškirov otti itse yhteyttä seuraan ja kertoi halustaan tulla testeihin.

Asiaa käsiteltiin taustayhtiön Swan Business & Sports Oy:n hallituksen, SalPa ry:n puheenjohtajan sekä useamman sponsorin kanssa.

Karinti kertoi, ettei seuralla ole arvopohjansa mukaan mitään Baškirovin kaltaisen ihmisen palkkaamista vastaan.

”Nimenomaan ei lähdetä tuomitsemaan henkilöä sen kansallisuuden pohjalta jos hän elää niiden periaatteiden mukaan, mitä mekin täällä vaalimme”, hän sanoi.

”Halusimme varmistaa maailmantilanne huomioiden, minkälaisia ajatuksia hän herättää meidän sidosryhmissä. Vihreää valoa tuli kaikilta, joten siltä osin olemme etenemässä.”