Miro Heiskanen on noussut uudelle tasolle NHL:ssä tällä kaudella.

Dallas Starsin tähtipuolustajasta Miro Heiskasesta on vaikea löytää heikkouksia.

Viidettä kauttaan NHL:ssä pelaava 23-vuotias espoolainen on tällä hetkellä Suomen kiistaton ykköspuolustaja.

Heiskanen on saanut tulokaskaudestaan 2018–19 lähtien valtavasti peliaikaa Dallasin takalinjoilla, mutta potentiaaliin nähden tehopisteet ovat laahanneet perässä.

Heiskanen pelasi neljän ensimmäisen kauden aikana alle 40 pisteen sesonkeja.

Kuopiolainen taitovalmentaja Marko Ahosilta oli yksi niistä, joka näki, että Heiskasesta on revittävissä paljon enemmän irti. Yksi Heiskasen selkeä heikkous on ollut laukaus.

Siksi Heiskasen taustajoukot ottivat viime kauden jälkeen yhteyttä Ahosiltaan.

"Vaikka Miro on ikäisekseen kokenut pelaaja, hän pystyy vielä kehittymään paljon. Siksi olemme tehneet isoa laukaustekniikkaremonttia ja uutta tapaa tuottaa laukauksia”, Ahosilta paljastaa.

Ahosillan perustama Bestshot-konsepti on jääkiekon harjoitteluympäristö, jossa kehitetään pelaajien laukaus- ja kiekonhallintakykyjä. Eri mittareilla mitataan laukausten ja syöttöjen kovuutta, tarkkuutta sekä laatua.

Ahosillan asiakkaina on niin ammattilaispelaajia kuin sellaisiksi haluavia junioreita.

Heiskasen tasoisen NHL:n tähtipelaajan kanssa yhteistyö alkoi spesifistä tarpeesta.

"Hänellä oli selkeä toive, että hän haluaa kehittää laukauksen tehon tuottoa ja laukoa vaarallisemmin laukaustilanteessa. Eli aika perusasioita. Miro on valtavan räjähtävä pelaaja, joka pääsee maalipaikoille hyvin, mutta viimeistelyyn haluttiin saada lisää työkaluja”, Ahosilta taustoittaa.

Marko Ahosilta (vas.) opasti viime kesänä Miro Heiskasta laukausklinikalla.

Mittareiden, videon ja datan kautta analysoitaessa kävi nopeasti selville, ettei Heiskasen mailoja ensinnäkään ollut optimoitu siihen, että hän pystyisi laukomaan tehokkaammin.

”Hän oli perustanut välinevalinnat muihin juttuihin”, Ahosilta ilmoittaa.

Komposiittimailan maksimaalisessa hyödyntämisessä oli puutteita. Ahosilta kävi Heiskasen kanssa läpi, miten Dallasin tähtipuolustaja voisi hyödyntää paremmin mailaansa ja saada mailasta voimaa irti.

"Testasimme eri jäykkyyksien mailoja ja näytimme, mitä se vaikuttaa numeroihin. Sitä kautta saimme kannustettua hänet välinemuutoksiin. Sekin prosessi on vielä kesken. Kun hän pystyy kehittämään vielä biomekaanisesti tehokkaampaa tapaa tuottaa laukausta, niin siellä on vielä kehittymisen varaa myös välineiden kautta”, uskoo Ahosilta.

Viime kesänä harjoittelu alkoi jään ulkopuolella perusjutuista.

Heiskanen harjoitteli kengät jalassa ja mailan kanssa voimalaudan päällä laukomista monipuolisesti. Laukausvalikoimaan kuului laajan liikkeen laukomista, ahtaan tilan laukomista, laukomista painotetusti eri jalkojen varassa sekä tasajaloin.

”Lähdimme katsomaan laukauksen tehon tuottamista ja tekniikkaa erilaisista rytmeistä. Mittarit näyttivät, millaisiin lukemiin hän pääsee erilaisilla laukauksilla, miten maila käyttäytyy ja miten hän hyödyntää mailaa ja kehoaan”, Ahosilta selvittää.

” Peruslaukauksen tehon tuotto oli noin 120 kilometriä tunnissa. Kun prosessi lähti käyntiin, lopputuloksena oli se, että hän pääsi pitkälti yli 130 kilometrin lukemiin ensimmäisen kesän harjoittelulla.”

Ahosillan mukaan numeroita ei kannata kuitenkaan tuijottaa liikaa.

”Kun haetaan teknistä kehittymistä ja tehon tuoton lisäystä, se ei aina suoraan korreloi numeroihin. Miron kohdalla potentiaali on kuitenkin huima. Prosessi on vasta alkutekijöissä, mutta uskon vakaasti siihen, että hänestä kehittyy vielä todella laadukas laukoja. Se vaatii jopa hänen tasoiseltaan supertähdeltä kuitenkin erittäin paljon töitä.”

Heiskanen on ollut Dallasin selkeä ykköspuolustaja jo kaudesta 2019–20 lähtien, mutta tälle kaudelle tulosodotukset nousivat uusiin sfääreihin.

Edellisinä kausina Dallasin ykkösylivoimaa pyörittänyt John Klingberg, 30, solmi heinäkuussa vapaana agenttina vuoden ja seitsemän miljoonan dollarin sopimuksen Anaheim Ducksin kanssa, mikä avasi Heiskaselle tien ykkösylivoiman viivamieheksi.

”On ollut mielenkiintoista seurata Miron pelaamista tällä kaudella, kun odotusarvot nousivat Klingbergin lähdettyä. Maalille toimitukset eivät enää riitä. Nyt pitää olla vähän tehokkaampi, jos meinaa paikan pitää”, muistuttaa Ahosilta.

Heiskasen tulostahti on muuttunut isommassa roolissa. Hän on johtanut lännen ykkösjoukkueen Dallasin puolustusta dominoivaan tyyliin.

Suomalaistähti on tehnyt 51 otteluun tehot 7+33=40. Tahti enteilee yli 60 pisteen kautta.

Vaikka maalimäärät eivät ole räjähdysmäisessä nousussa, Ahosilta näkee Heiskasen laukauksessa selkeää kehitystä.

"Miron maalille toimittamat kiekot eivät ole enää pelkästään ohjattavia kiekkoja, vaan ne ovat hyviä maalintekoyrityksiä. Hän kehittyy koko ajan seura-arjessa, kun hän on ottanut vinkeistä ja ideoista vaarin.”

Miro Heiskanen pelaa Dallasin puolustuksessa yli 25 minuuttia ottelua kohti.

Heiskanen on laukonut yhdeksänneksi eniten (142) sarjan kaikista puolustajista. Laukausyrityksiä 60 peliminuuttia kohti on 6,5, mikä on Heiskasen NHL-uran suurin lukema.

Huomioitavaa on, että laukausten valikoima on muuttunut. Tällä kaudella Heiskanen laukoo enemmän ranteella (1,73 kertaa per peli) ja terävillä snap-laukauksilla (0,55 kertaa). Vastaavasti lämärimäärät ovat hieman laskussa.

” Kehitys näkyy tällä kaudella tuloksissa jäällä. Maalinteon tehokkuudessa on tapahtunut nousu. Sen se vaatii, että pystyy NHL:ssä pelaamaan korkeimmalla tasolla. Laukauksen ja syöttämisen tehon tuoton parantaminen siivittävät häntä varmasti paremmin kohti NHL:n parhaan puolustajan Norris-pystiä”, Ahosilta ruotii.

Myös syöttöjen kovuuteen on kiinnitetty harjoittelussa huomiota.

"Pitkät, kovat avaussyötöt ovat olleet Mirolle haastavia, koska tehon tuotossa on ollut ongelmia. Jos tarkoitus on syöttää kulmasta kiekko terävästi hyökkäyssiniselle, se vaatii tehoa. Siksi harjoittelussa maksimi täytyy hilata ylös, jotta itse pelissä normaali suoritustaso on riittävä. Sitä moni ei ajattele”, Ahosilta sanoo.

Heiskanen on vasta raapaissut pintaa laukauksen kehittämisessä, sillä viime kesä kului pitkälti ”perustekemisen” parissa.

Ahosillan mukaan 2–3 vuoden kuluttua Heiskaselta voi odottaa isompia tuloksia, kun tehot nousevat ja opitut tekniset asiat alkavat näkyä myös pelin nopeissa tilanteissa.

"Toivottavasti hän harjoittelee myös ensi kesän meillä. Heiskasesta voi vielä tulla sellainen viivapelote, joka pari askelta siniviivalta otettuaan on jo luonut silloin hyvän maalipaikan. Ensi kesänä hän voi nostaa laukaustehokkuutta 5–10 kilometriä tunnissa.”

"Vaikka Miro voi jo kilpailla Norris-pokaalista, hänellä on vielä valtava potentiaali varastossa.”