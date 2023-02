Colorado haki tärkeän vierasvoiton Minnesotasta. Ville Husso torjui Detroitille isot pisteet.

Colorado Avalanche haki tärkeän vierasvoiton Minnesotasta, kun Wild kaatui lukemin 3–2.

Artturi Lehkonen syötti Nathan MacKinnonin voittomaalin.

Mikko Rantanen on kauden kylmimmässä putkessaan. Coloradon johtotähti jäi kuudennessa pelissä putkeen ilman maalia.

Nousiaisten härällä oli ottelun lopulla mahdollisuus iskeä uransa 200. NHL:n runkosarjamaali tyhjään rysään, mutta yritys meni ohi.

Rantanen on vaisummasta jaksostaan huolimatta yhä suomalaisten maali- ja pistepörssin ylivoimainen ykkönen 53 ottelun tehoillaan 34+29. Toisena on Dallasin Roope Hintz pisteillä 23+27.

Idässä Detroit Red Wings roikkuu yhä tiukasti mukana kisassa viimeisistä pudotuspelipaikoista.

Nyt tuli 5–4-rankkarivoitto Edmontonista, joka kotikaukalossaan hallitsi pelitapahtumia.

Ville Husso torjui kuitenkin ottelussa 41 kertaa ja voittomaalikisassa neljä Oilersin viidestä yrityksestä. Ainoana Husson ohitti Connor McDavid.

Detroit johti ottelua 2–0 ja 4–2. Olli Määttä lämäsi joukkueen neljännen maalin.

Arizona Coyotes löi Tampa Bay Lightningin kotikaukalossaan voittomaalikisan jälkeen 1–0.

Joukkueen suurin sankari oli peräti 47 kertaa torjunut maalivahti Connor Ingram.

Juuso Välimäki pelasi kojoottien takalinjoilla 26.10, mikä on hänen uransa ylivoimainen peliaikaennätys NHL:ssä. Aiempi tuli viisi päivää sitten Chicagoa vastaan (23.17).

Välimäen ruutu Arizonassa on kasvanut entisestään, kun pitkään lähtökuopissa ollut tähtipakki Jakob Chychrun on tulevan pelaajakaupan takia pidetty viime pelit kokoonpanon ulkopuolella. Lisäksi Shayne Gostisbehere on loukkaantunut.