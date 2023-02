Pip Hare yrittää ensimmäisenä naisena päästä toisen kerran vaativan Vendée Globe -yksinpurjehduksen maaliin. Hare on monen naispurjehtijan esikuva myös Suomessa. Purjehduksillaan hän on huomannut merien huolestuttavan muutoksen.

Helsinkiläisen ostoskeskuksen asiakkailla ei ollut aavistustakaan, millainen arvovieras siellä kävi.

Englantilainen Pip Hare on yksi maailman parhaista naispurjehtijoista ja esikuva monelle nuorelle naispurjehtijalle myös Suomessa.

Maailmalla 49-vuotias Hare on tullut tunnetuksi yksinpurjehduksistaan Atlantin yli ja maapallon ympäri. Helmikuussa 2021 Hare sijoittui toiseksi parhaana naisena 19:nneksi Vendée Globe -yksinpurjehduksessa. Edellä oli ranskalainen Clarisse Cremer, joka oli kahdestoista.

Suomalainen Ari Huusela tuli samassa kilpailussa maaliin kolme viikkoa myöhemmin kuin Hare.

Kaikkiaan vain kymmenen naista on ylipäätään osallistunut Vendée Globeen ja vain kahdeksan naista on päässyt maaliin. Kuussakin on käynyt enemmän ihmisiä (12) kuin Vendée Globessa on ollut naiskisaajia.

Marraskuussa 2024 Haresta tulee ensimmäinen nainen, joka yrittää päästä toisen kerran maaliin Vendée Globessa.

”Rakastan purjehtimista yksin. Saan olla rauhassa, tuntea veneen ja tuulen voiman sekä nauttia kilpailustrategiasta ja jännityksestä”, Hare sanoo Yliskylän ostoskeskuksessa Laajasalossa.

Paikka on valittu Huuselan toiveen mukaan. Huusela kävi koulua Yliskylässä ja tuntee Laajasalon saaren merenrannat, jonne Hare on tarkoitus viedä myöhemmin kuvattavaksi.

Pip Hare otti selfien Taivaskerolla, jossa sytytettiin Helsingin olympialaisten vuoden 1952 olympiatuli.

Suomessa Hare on käymässä Huuselan kutsumana ja vieraana. Helsingissä parivaljakko piti yhdessä esityksen venemessuilla.

Sen jälkeen Hare oli Huuselan mökillä Äkäslompolossa Ylläksen kupeessa. Mukana olivat myös Huuselan vaimo Niina Riihelä ja kokenut purjehdusammattilainen Jukka Jaskari, joka oli Huuselan tärkeä tukihenkilö Vendée Globessa.

Lue lisää: Ari Huuselaa auttaa tuhti tukijoukko

Ohjelmassa oli monipuolista liikuntaa suksilla, lumikengillä ja huskykoiravaljakolla. Lisäksi ohjelmassa oli luontoretkeilyä, kahvit ja makkarat erämaakämpällä sekä saunominen Aavahelukan korpikentälle, jota lentoharrastajat käyttävät kesäisin.

”Sauna on mukava tapa päivän päätteeksi. Nyt ymmärrän hyvin suomalaisen tavan”, Hare sanoo.

Pallaksella Hare kävi Taivaskeron huipulla katsomassa Helsingin vuoden 1952 olympiakisojen olympiatulen sytytyspaikkaa ja muistomerkkiä.

Tapaamispäivän aamuna Hare kävi uimassa Allas Sea Poolissa Katajanokalla Helsingissä. Altaan vesi oli muutaman asteen plussan puolella.

”Tai siis kastauduin, en uinut”, Hare sanoo ja nauraa.

Kotonaan Englannissa Poolen satamakaupungissa Hare käy uimassa pari kolme kertaa viikossa meressä.

”Merivesi on 10–11-asteista. Uin märkäpuku päällä.”

Pip Hare on ammattipurjehtija ja valmentaja.

Yksinpurjehduksen Hare aloitti melko myöhään, 35-vuotiaana. Purjehdus alkoi harrastuksena vanhempien kesälomalla viisitoistavuotiaana.

Vendée Globen lisäksi hän on osallistunut kaksi kertaa Mini-Transat -kisaan Ranskasta Karibialle ja kerran Transat Jacques Vabre -purjehdukseen, joka seuraa historiallista kahvikauppareittiä Ranskan ja Brasilian välillä.

Myös Huusela on kisannut kaksi kertaa Mini-Transatin. Hare ja Huusela tutustuivat toisiinsa purjehduskisoissa vuonna 2019. Vendée Globe -kisassa he pitivät yhteyttä toisiinsa puhelimitse.

Jatkossa yhteisiä kisoja ei enää taida olla. Huusela, 60, on jäänyt eläkkeelle yksinpurjehdushommista.

Lue lisää: Yksinpurjehtija Ari Huusela saa vihdoin nauttia elämästä

Purjehtijana Hare kuvaa itseään seikkailijaksi ja kilpailijaksi.

”Haluan rikkoa rajojani. En pelkää olla yksin veneessä merellä. Pieni pelko on aina hyvä olemassa, koska se pitää aistit valppaana. Veneen pitää olla hyvin varusteltu ja purjehtimisen pitää olla kaikilla tasoilla turvallista.”

Yksinpurjehduksen ohella Hare toimii purjehdusvalmentajana ja kirjoittaa juttuja alan lehtiin.

Tapio Lehtisen haaksirikkoa ja pelastautumista Golden Globe Racessa (GGR) marraskuussa Hare kertoo seuranneensa jännittyneenä sydän syrjällään.

Samalla tavalla hän seurasi toisen naisbrittipurjehtijan kohtaloa vuoden 2018 GGR-kisassa. Susie Goodallin vene haaksirikkoutui 5. joulukuuta 2018, mutta myös hän pelastui.

”Purjehtijana huolestuin toisen purjehtijan haaksirikosta. Muissa urheilulajeissa ei ole vastaavaa riskiä. Harjoittelemme paljon pelastautumista ja käymme kursseja. Kuten sanoin, turvallisuuden eteen pitää tehdä kaikki voitava.”

Merellä Hare on nähnyt ilmastonmuutoksen vaikutukset. Elämää on vähemmän ja tuulet ovat muuttuneet oikukkaiksi.

”En ole tiedemies enkä osaa sanoa tarkkaa syytä. Muutoksen kuitenkin huomaa.”

Pip Hare lähtee hänelle uudella Medallia-veneellä vuoden 2024 Vendée Globe -purjehdukseen.

Vuoden 2024 Vendée Globeen Hare lähtee hänelle uudella veneellä, mutta muuten kahdeksan vuotta vanhalla veneellä. Ranskalainen Armel Le Cléac'h voitti veneellä vuoden 2016 kisan nimellä Banque populaire VIII.

Ranskalainen Louis Burton purjehti samalla veneellä kolmanneksi vuoden 2020 kisassa. Silloin veneen nimenä oli Bureau Vallée. Hare vaihtoi nimeksi Medallia, joka oli hänen veneensä nimi edellisessä Vendée Globessa.

Medallia on parhaillaan talvihuollossa Englannissa. Telakalla vene viimeistellään ja siihen rakennetaan isommat kantosiivet eli foilit, joilla on voimaa nostaa venee kokonaan ylös vedestä. Ilman foileja Vendée Globen tapaisessa nopeuskisassa ei enää pärjää.

”Sanoisin, että 95 prosentilla osanottajista on foilit”, Hare sanoo.

Vuosien 2020–2021 hyvän näkyvyyden ja sponsorien kiinnostuksen takia seuraavaan Vendée Globeen on lähdössä 40 venettä, joka on rajattu osanottajamääräksi. Halukkaita oli paljon enemmän.

Vuonna 2020 kisaan lähti 33 venettä, joista kahdeksan jäi matkalle. Yksi keskeyttäneistä oli toinen brittiläinen naisyksinpurjehtija Sam Davies.

Veneiden budjetit Vendée Globessa vaihtelevat muutamasta miljoonasta eurosta kymmeniin miljooniin. Vendée Globea voikin verrata purjehdukseen formula ykkösiin, joissa käytetään nykyaikaisinta tekniikkaa.

Hare ei kerro kisaprojektinsa budjettia.

”Se on salaisuus. Vuonna 2019 aloitin täysin tyhjästä. Hain pankista lainaa ja ystävät auttoivat. Nyt tilanne on parempi. Minulla on apunani kolmentoista hengen tiimi.”

Tapio Lehtinen osallistuu ensi syksynä Galiana-tiiminsä kanssa Ocean Globe Raceen, joka on retropurjehdus ensimmäiselle vuonna 1973 käydylle Whitbread Round the World -kisalle.

Kuinka paljon sinua houkuttaa purjehtia kimpassa maapallon ympäri eikä yksin?

”Se ei minua houkuttele. Yksinpurjehdus on minun juttuni. Maissa teen töitä tiimin kanssa, mutta veneessä haluan olla yksin.”

Pip Harea voi seurata sosiaalisen median kanavissa. Instragram: @piphareoceanracing. Facebook: @piphareoceanracing. Twitter: @pipoceanracing.