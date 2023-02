Teemu Ramstedt myöntää, että huomattava sarjojen välinen kuilu syntyy väistämättä johonkin. Uudistuksilla ammattilaisseurojen määrä voisi kasvaa.

Suomen Jääkiekkoilijoiden eli pelaajayhdistyksen puheenjohtaja Teemu Ramstedt kertoo seuranneensa keskustelua liigakarsintojen palauttamisesta ja Liigan tyhjennysmyynneistä kaksijakoisin ajatuksin.

”Asian ympärillä on paljon negatiivista, mutta tärkeää on, että asioista keskustellaan ja ne ovat esillä. Sitten voi tapahtua jotain muutoksia, kun ensin keskustellaan ja selvitellään. Tämä on tervetullutta keskustelua, vaikkakin välillä negatiivista tyhjennysmyyntien osalta”, Ramstedt sanoi.

Keskustelu on vellonut siitä asti, kun sarja suljettiin ensimmäisen kerran vuonna 2000.

Ramstedtin mukaan pallo on Liigalla, joka on osakeyhtiö ja päättää joukkuemäärästään. Karsintoja ei pelata, jos Liiga ei halua.

”Liigan sisällä osakkaat tekevät ratkaisun siitä, onko mahdollista tehdä muutoksia. Ilman sitä ei ole ulospääsyä tilanteesta. Tuntuu, että aika monella taholla on halua muutoksiin, mutta ratkaisevaa on, että Liigan osakkaat ovat halukkaita.”

”Kuten [Liigan puheenjohtaja] Heikki Hiltunen on sanonut, kahden kolmasosan enemmistö pitää olla, jotta muutoksen saa läpi. Senhän se konkreettisesti vaatii.”

Keskustelu Liigan ympärillä on ollut viime vuosina muutenkin negatiivista. Puheet Euroopan kovatasoisimmasta sarjasta haihtuivat viimeistään siinä vaiheessa, kun KHL mullisti kiekkokartan vuonna 2008.

Täksi kaudeksi Euroopan pääsarjoihin virisi uutta sähinää, kun valtaosa ulkomaalais­vahvistuksista jätti KHL:n. Liigakin on saanut osansa paluumuuttajista, mutta onko tämä vain tekohengitystä?

”En halua mennä siihen ääripäähän, että Liigalla menisi huonosti. Meillä on edelleen elinvoimainen täysammattilaissarja ainoana Suomessa missään lajissa”, Ramstedt muistutti.

Ramstedt kannattaa avoimia sarjoja, muttei sitä, että liigakarsinnat vain palautettaisiin Liigan ja Mestiksen väliin.

”Mielestäni pitää miettiä uudestaan koko pohjaa, miten se rakennetaan. Täytyy tehdä muitakin muutoksia, esimerkiksi kaksi sarjaa saman brändin alle, mikä on yksi vaihtoehto.”

Vaasan Sport ja Porin Ässät pelasivat ikimuistoisen karsintasarjan keväällä 2009. Ässät säilytti sarjapaikkansa vasta ratkaisevan seitsemännen ottelun kautta.

Saman brändin alla toimivien kahden ylimmän sarjan mallissa liigaosakkaiden määrä kasvaisi nykyisestä 15:stä jopa yli 20:een. Joukkueet jaettaisiin A- ja B-sarjoihin, joiden välillä olisi karsinnat.

Tämä sysäisi suljettujen sarjojen ongelman sarjaporrasta alemmas. Ramstedt allekirjoittaa ajatuksen.

”Vaikka tehtäisiin mikä malli tahansa tai uusi laajempi Liiga, syntyy kuilu väkisin johonkin.”

Pelaajayhdistyksen puheenjohtajan tehtävänä on toimia pelaajien puolestapuhujana ja parantaa näiden työskentelymahdollisuuksia.

”On parempi, että on yli 20 ammattilaisseuraa ja kuilu tulisi niiden jälkeen, kuin että kuilu olisi 15. ja 16. joukkueen välissä.”

Nyt 15. ja 16. joukkueen välinen kuilu on kuilu Liigan ja Mestiksen välissä.

Ramstedtia kiinnostaa se, että pelaajapolku junioreista alkaen pysyy ehjänä. Sarjaremontin koittaessa pitää miettiä kokonaisuutta.

”Tulisiko nuoriinkin selkeästi kaksi sarjatasoa samalla tavalla? Liigaseurat kustantavat pitkälti vanhimman nuorten joukkueen tekemisen. Rahaa tulee sieltä kasvatustyöhön.”

Ramstedt nostaa esiin myös naiset ja hakee mallia Ruotsista, jossa pääsarjaseurojen alla toimivat myös naisten joukkueet.

”Olisiko heidätkin mahdollista saada saman brändin alle?”