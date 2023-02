Suomalaishiihtäjistä osa jäi valmistautumaan MM-kisoihin korkealla, vaikka kisapaikkana toimivan Planican olosuhteet eivät sitä edellytä.

Suomalaiset maastohiihtäjät viimeistelevät MM-kuntoaan poikkeuksellisen yksilöllisesti, kun Planican kisojen olot eivät edellytä korkean paikan viimeistelyleiriä.

Kerttu Niskanen, Krista Pärmäkoski ja Anne Kyllönen jäivät Toblachin maailmancupista korkean paikan leireilleen. Iivo Niskanen ja Arsi Ruuskanen saapuivat maanantaina liiton leirille Toblachiin. Mahtiosa joukkueesta matkustaa Suomesta suoraan kisapaikalle.

Suomalaiset majoittuvat kisojen ajaksi Italian puolelle Tarvisioon, joka sijaitsee vajaat tuhat metriä merenpinnan yläpuolella ja 20 minuutin ajomatkan päässä kisapaikasta. Planican kisoissa hiihdetään tuhannen metrin tuntumassa.

”Planican olosuhde ei edellytä valmistautumista korkealla, mutta osa naisista jäi Toblachin maailmancupista korkealle harjoittelemaan, koska he halusivat korkean paikan harjoitusvaikutuksen”, Toblachista puhelimeen tavoitettu päävalmentaja Teemu Pasanen vahvisti.

Kerttu Niskanen leireilee Seiser Almissa, Pärmäkoski Passo Lavazessa ja Anne Kyllönen Anterselvassa.

”Kolmikko on hyödyntänyt korkean paikan harjoittelua paljon, ja heillä on siitä hyviä kokemuksia, joten he haluavat valmistautua kisoihin samaan tapaan kuin aiempina vuosina”, Pasanen avasi eri tapoja valmistautua Planican kisoihin.

”Useimmat muut eivät koe tarvitsevansa sitä tässä tilanteessa, joten he ovat valmistautuneet kisoihin kotonaan.”

MM-joukkueen urheilijat ovat tienneet ensimmäisen kilpailumatkansa viime viikosta. Sen takia urheilijat saapuvat Tarvisioon tipoittain, viimeiset vasta maanantaina 20. helmikuuta.

Sprintterit matkustavat Tarvisioon torstaina. He pääsevät tekemään valmistavat harjoitukset ja suksitestit perjantaina avattavilla kisareitillä.

Viimeisessä ryhmässä kisoihin matkustaa esimerkiksi Niko Anttola, joka saavutti kuun vaihteessa 20-vuotiaiden maailmanmestaruuden Kanadan Whistlerissa.

”Nikon piti palautella ja sopeutua aikaeroon, kun hän palasi Suomeen. Ei ollut järkeä lähteä heti uudestaan reissuun”, Pasanen totesi.

”Hänen ensimmäinen MM-matkansa on 15 kilometrin vapaa, joten hän tulee kisoihin vasta maanantaina.”

Tammikuussa Tampereella 10 kilometrin vapaan hiihtotavan kisassa SM-kultaa voittanut Krista Pärmäkoski on yksi MM-kisoihin korkealla valmistautuvista hiihtäjistä.

MM-kisojen kilpailureittien pitäisi sopia suurimmalle osalle suomalaisia.

”Kovat ladut. Todella pitkät työpätkät ja isot korkeuserot. Niissä on yhtäjaksoisia koko ajan nousevia pätkiä”, Pasanen arvioi.

Nousut ovat pitkiä mutta suhteellisen loivia. Perinteisen hiihtotavan kilpailuissa ladut korostavat hyvää vuorohiihdon tekniikkaa.

”Reittien pitäisi sopia hyvin aika monelle meidän urheilijoista”, Pasanen vahvisti.

”Nousuissa tarvitaan vähän kelistä riippuen pitkää, liukuvaa vuorohiihtoa sekä miehillä ainakin osittain myös tasuria ja yksipotkuista tasatyöntöä.”

Vuorohiihdon tunnustetuimmat taiturit kuuluvat joukkueen menestysehdokkaisiin.

”Planican ladut käyvät todella hyvin esimerkiksi Iivolle ja Kertulle”, Pasanen tarkensi.